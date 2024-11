Driessen pakt naast Tillman nog een speler van PSV hard aan na topper tegen Ajax: 'Hoe kun je dat doen?'

Valentijn Driessen ziet Ajax als serieuze titelkandidaat na de 3-2 overwinning op PSV van zaterdag. De chef voetbal van De Telegraaf is daarnaast zeer kritisch op Malik Tillman, die kort voor de verdediging van PSV speelde en opzichtig in de fout ging bij de winnende goal van Ajax.

Driessen constateert dat PSV vanwege enkele afwezigen, onder wie Joey Veerman, kwetsbaar is. ''Waardoor Tillman op een plek komt te spelen waar hij niet wil spelen. En dat heeft hij vandaag (zaterdag, red.) duidelijk laten blijken'', zo luidt de analyse in een video-item van de ochtendkrant.

''Ajax had daar veel vaker van kunnen profiteren. Eén keer verdedigde hij met heel veel risico uit, waar die winnende goal uit komt.'' Tillman werd met zijn rug naar het veld aangespeeld door doelman Walter Benítez en leed balverlies. Mika Godts profiteerde daar optimaal van door de 3-2 voor Ajax aan te tekenen.

''En dat deed hij al een keer eerder. Dat kan je gewoon niet maken als nummer 6'', velt Driessen een hard oordeel over het optreden van Tillman in de Johan Cruijff ArenA. ''Met je rug naar de goal, dan moet je op zeker gaan. Maar ook die keeper (Benítez, red.) valt niet vrij te pleiten. Als keeper deed hij het uitstekend, maar in de opbouw maakte hij verkeerde keuzes. Hoe kun je Tillman aanspelen met drie Ajacieden in zijn rug?''

Driessen vindt het na de nederlaag bij Ajax geen vanzelfsprekendheid meer dat PSV weer kampioen wordt. ''De competitie is in ieder geval weer open. Had PSV hier gewonnen, dan zou het verschil acht punten zijn geweest. En PSV is geen ploeg die overal punten verspeeld. Dat hebben we in de eerste tien wedstrijden gezien, die allemaal werden gewonnen.''

''Maar Ajax heeft laten zien dat je ook tegen PSV punten kan pakken. Dus dat moet een stimulans zijn voor andere ploegen om PSV wat scherper te bestrijden dan wat er tot nu tot gebeurt.''

''Want af en toe denk je dat de rode loper wordt uitgelegd. Zeker in Eindhoven, als je sommige clubs ziet spelen daar. Maar ze zijn te pakken. En dat moet een les zijn voor de rest van de Eredivisie'', geeft Driessen tot slot mee als advies aan de clubs op het hoogste niveau in Nederland.