Driessen noemt ‘ontbrekende schakel’ die Koeman tot dusver over het hoofd zag

Nog een kleine twee maanden en dan moet Ronald Koeman zijn definitieve selectie voor het EK 2024 in Duitsland bekendmaken. De 61-jarige bondscoach sprak eerder deze week uit dat de Europese titel het doel moet zijn, maar volgens Valentijn Driessen wordt dit ‘een hels karwei’.

De journalist komt tot deze conclusie na het analyseren van de as van Oranje. "De beste aanvaller (Depay) is niet fit, de beste middenvelder (De Jong) heeft niet de persoonlijkheid om het elftal te dragen, de beste verdediger en leider (Virgil van Dijk) acteert te wisselvallig en de beste keeper (Justin Bijlow) staat al elf weken langs de kant”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens de columnist hebben de prestaties van de Nederlandse internationals in de kwartfinales in de drie Europese bekertoernooien daar geen ander licht op laten schijnen.

Memphis Depay raakte opnieuw geblesseerd en het is sterk de vraag of hij op 16 juni met genoeg wedstrijdritme aan de aftrap van het eerste EK-duel met Polen kan verschijnen. Hoe lang de aanvaller precies uit de roulatie is meldde Atlético Madrid niet, maar volgens de doorgaans goed geïnformeerde Madrileense sportkrant Marca zal de Oranje-international pas begin mei zijn rentree kunnen maken.

De Jong kwam midweeks wel in de kwartfinale van de Champions League in actie met FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Driessen zag de 26-jarige middenvelder echter volledig ondergesneeuwd worden door de Parijzenaren. “De Jong is nog niet de spil zoals Koeman voor ogen heeft bij Oranje. Hij heeft nog de tijd om toe te groeien naar zijn topvorm. Desondanks blijft het de vraag of hij sowieso in staat is Oranje te dragen. Hij is en blijft een uitstekende speler, maar te weinig dominant en beslissend in Oranje.”

Ian Maatsen wist Driessen daarentegen wel te imponeren in het miljardenbal. Mede dankzij een treffer van de verdediger werd Atlético Madrid (4-2) tijdens de return aan de kant gezet. De wingback wacht nog op zijn interlanddebuut, waardoor het nog maar de vraag is of hij kan rekenen op een uitverkiezing voor het EK.

“Tot dusver zag Koeman hem over het hoofd, maar door het wegvallen van Feyenoorder Quilindschy Hartman is de kans op een plaats in de EK-selectie aanzienlijk toegenomen voor Maatsen. De 22-jarige linksachter, eigendom van Chelsea, maakt een stormachtige ontwikkeling door en kan de ontbrekende schakel in de vijfmansdefensie van Koeman worden in Duitsland”, aldus Driessen.

