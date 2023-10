Driessen niet overtuigd van debutant: ‘Hoeven niet direct de polonaise te lopen’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 12:56 • Bart DHanis • Laatste update: 13:10

Valentijn Driessen wil nog niet de loftrompet steken over Micky van de Ven. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft de verdediger van Tottenham Hotspur nog genoeg te bewijzen.

“In de slotfase tegen Griekenland kwam Nederland alsnog in de problemen. Van de Ven verspeelt daar een bal waar een gevaarlijke aanval uit komt”, begint Driessen zijn betoog. “Het zijn momenten waarop je zeker moet spelen.”

“Dan zie je wel dat het een speler is die nog niet zoveel wedstrijden op dit niveau heeft gespeeld”, gaat Driessen verder. “Daarbij aangetekend dat Nathan Aké ook maar half een duel ingaat, waardoor Griekenland zo alleen op doelman Bart Verbruggen af kan gaan."

Mike Verweij verdedigt de 22-jarige linkspoot nog enigszins. “Tegen Frankrijk viel hij wel heel erg goed in. Je kan hem er goed bij hebben. Hij is sterk en snel.”

Driessen wil niets weten van de positiviteit van zijn collega. “Hij mag nog wel wat bewijzen hoor. Nu zijn we helemaal onder de indruk van tien minuten tegen een Frankrijk dat op tachtig procent speelt.”

“Hij had wel een goede tackle, dat moet ik eerlijk toegeven, maar we hoeven niet de polonaise te lopen wanneer iemand een goede tackle maakt of een goede pass geeft.”

Van de Ven maakte afgelopen zomer een droomtransfer naar de Premier League. De in Wormer geboren verdediger werd door the Spurs voor veertig miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg.