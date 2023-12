Driessen is vertrouwen in aanvoerder kwijt: ‘Hij tolt gewoon op zijn benen’

Valentijn Driessen is bepaald niet onder de indruk van Gernot Trauner. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat hij de centrumverdediger zag ‘tollen op zijn benen’ in het Eredivisie-duel met FC Volendam (3-1) en Driessen vermoedt dat Dávid Hancko ‘veel liever naast Geertruida staat’.

Feyenoord boekte donderdagavond in de absolute slotfase een overwinning op FC Volendam. Na 93 minuten voetbal was de stand 1-1, maar in de blessuretijd kroonde Santiago Gimenez zich tot held van Rotterdam. Igor Paixão tekende in de laatste seconde voor de uiteindelijke beslissing: 3-1.

“Feyenoord had de boel natuurlijk veel eerder moeten afmaken”, concludeert Driessen vrijdag in de podcast. “Ze hielpen Volendam gewoon in de wedstrijd, onder anderen Trauner. Hij stond te tollen op zijn benen toen hij Zeefuik tegenover zich had in de zestien.”

“Je ziet gewoon dat het een hele kwetsbare verdediger is. Hancko kan wel zeggen dat hij graag naast Trauner staat, maar Hancko kan ook moeilijk zeggen: ‘Opgerot met die Trauner, ik sta liever naast Geertruida.’”

“Ik denk wel dat hij liever naast Geertruida staat, want hij is beter”, vervolgt Driessen. “Trauner die had ook nog last van kramp, en dat zie je niet vaak bij Feyenoorders. Je ziet wel dat er behoefte is aan de winterstop.”

“Kijk, als Gimenez begint te zeuren over zijn fitheid, dan kan ik met dat goed voorstellen. Hij reist iedere keer op en neer naar Zuid-Amerika, maar met die Europese jongens moet het allemaal wel meevallen”, aldus de journalist.

Vanwege knieklachten miste Trauner in het huidige Eredivisie-seizoen al zes wedstrijden. Bij afwezigheid van de aanvoerder van Feyenoord vormden Hancko en reserve-aanvoerder Lutsharel Geertruida het hart van de defensie. Nu Trauner terug is, wordt Geertruida naar de rechtsbackpositie geschoven.

