Driessen denkt te weten hoe Van 't Schip de Ajax-spelers in de rust aanpakte

Ajax keek zondag halverwege de thuiswedstrijd tegen FC Twente tegen een 0-1 achterstand aan. Desondanks wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 2-1 door doelpunten van Brian Brobbey en Steven Bergwijn (strafschop). Valentijn Driessen denkt te weten waarom Ajax alsnog wist te winnen op eigen veld.

"Van 't Schip heeft volgens mij een donderpreek gehouden in de rust", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Om aan te geven dat je na een 6-0 verlies bij Feyenoord niet zo voor de dag kan komen, zoals ze in de eerste helft deden."

Driessen zag met name Kenneth Taylor een sterke tweede helft afleveren in de Johan Cruijff ArenA. "En in de tweede helft was het veel agressiever, zaten ze er veel meer op. En dan zie je ook dat sommige jongens best aardig kunnen voetballen. En dan maken ze toch het verschil via Brobbey, dat is toch een onmisbare schakel."

Bestuurlijke crisis

Het is op bestuurlijk vlak onrustig bij Ajax, dat zondag wereldkundig maakte dat Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen ervoor kiezen om terug te treden als leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Volgens Driessen heeft dat echter weinig invloed op de spelersgroep van Ajax.

"Dat gaat allemaal een beetje langs trainers en spelers heen", weet de chef voetbal uit ervaring. "Die zijn heel ergens anders mee bezig, die focus ligt op de wedstrijd. Ik denk dat negen van de tien spelers de raad van commissarissen sowieso niet kent. En deze drie al helemaal niet. Daar komen ze eigenlijk nooit mee in aanraking."

"Die gasten denken alleen maar: Als ik maar kan voetballen en mijn salaris aan het einde van de maand krijg, dan vind ik het allemaal prima", aldus Driessen, die vindt dat Ajax hoop kan putten uit de zwaarbevochten overwinning op Twente.

"Als je thuis wint van de nummer drie van de Eredivisie, dan moet je zeggen dat dit Ajax dat goed heeft gedaan. En daar moeten ze vertrouwen uit halen." Ajax bezet momenteel de vijfde plaats, aan het einde van het seizoen goed voor een plaats in de play-offs om Europees voetbal.

