Staf van Ajax niet altijd eensgezind: ‘Zijn verantwoordelijkheid is gegroeid’

Er hebben de afgelopen maanden verschuivingen plaatsgevonden in de technische staf van Ajax, zo schrijft Johan Inan van het Algemeen Dagblad in een analyse over de ‘hoogspanning’ in Amsterdam. De journalist gaat verder voornamelijk in op de meningsverschillen tussen trainer John van ’t Schip en zijn spelersgroep inzake de trainingsintensiteit.

Er heerste de afgelopen dagen behoorlijk wat onvrede op Sportpark De Toekomst, weet Inan. “De hoogspanning zat nog niet zozeer bij John van 't Schip, die er verstandig aan dacht te doen de selectie deze week van drie vrije dagen te voorzien.” Volgens de journalist zijn het vooral de oudere spelers van Ajax die zich hebben uitgesproken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat maandag de hersteltraining niet doorging, zorgde al voor flink wat verbazing bij de spelersgroep”, aldus Inan. “Die groeide uit tot onvrede toen de door blessures geplaagde coach naast de vrije maandag en dinsdag ook de vrijdagsessie uit het programma haalde.” De ervaren spelers spraken overigens niet alleen over de trainingsintensiteit van Ajax. “De meeste routiniers constateren immers dat Ajax in februari ook gebukt ging onder een gebrek aan vastigheid.”

Verder bericht Inan over ‘verschuivingen’ in de trainersstaf. “Over de tactische keuzes was ook de technische staf niet altijd eensgezind. Dat heeft binnen dat team voor verschuivingen gezorgd. Zo is de verantwoordelijkheid van de door Van 't Schip binnengeloodste Australiër Michael Valkanis gegroeid ten opzichte van de andere assistenten, Hedwiges Maduro en Said Bakkati.”

Ook journalist Mike Verweij schrijft zaterdag in De Telegraaf over de frictie bij Ajax. “Intern en extern worden er al langere tijd vraagtekens gezet bij de trainingsarbeid van Ajax. Spelers drie dagen thuis laten in één week vinden sommige betrokkenen, onder wie een aantal spelers, niets meer met topsport te maken hebben.”

Valkanis werd door Van 't Schip toegevoegd aan de technische staf van Ajax, na zijn aanstelling eind oktober. De Amsterdammers sloegen twee behoorlijke flaters onder zijn leiding toen Van 't Schip afwezig was tijdens de duels met PEC Zwolle (2-2) en amateurclub USV Hercules (3-2 nederlaag).

Derksen kritisch

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Een week geleden was Johan Derksen al behoorlijk kritisch op de aanstelling van Valkanis in. “Het is natuurlijk belachelijk dat Ajax het toestaat dat er zo'n Griek plotseling rondloopt daar Wat weet een Griek van het Nederlandse voetbal, van de Nederlandse voetbalcultuur, van de Ajax-cultuur en hoe je spelers opleidt? Ze zijn nog tien jaar aan het reorganiseren voordat het oude Ajax weer terug is. En dat kost ook nog eens een godsvermogen.”