‘Drie Feyenoorders slaagden voor test, vier bezweken er onder fysiek geweld’

Vrijdag, 21 april 2023 om 09:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:53

De Nederlandse ochtendkranten rouwen om de uitschakeling van Feyenoord in de Europa League door AS Roma. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd sleepte Paulo Dybala op schitterende wijze een verlenging voor de Romeinen uit het vuur. Hierin deelden Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini vervolgens de genadeklap uit: 4-1.

“Zo dichtbij en toch zo ver weg”, kopt het Algemeen Dagblad na de pijnlijke uitschakeling van Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League. “Het werd een gevecht waar de spelers van Feyenoord in eigen land nooit mee te maken krijgen. Eentje met alles erop en eraan.” De Rotterdammers moesten volgens het ochtendblad ‘overleven’ in Stadio Olimpico. “Op de tanden bijten en zich niet opzij laten zetten tegen een club die een Argentijnse wereldkampioen van de bank kan laten komen om het verschil te maken. Dat vechten op, rond en over het randje zat er heel de wedstrijd al in bij de ploeg van Arne Slot.”

“Veni, vidi, vici. Ik kwam, ik zag, ik overwon, zei Julius Caesar ruim tweeduizend jaar geleden”, zo opent De Telegraaf. “Arne Slot hoopte het de beroemdste man uit het Romeinse keizerrijk op een gedenkwaardige plek na te zeggen. Maar na tien duels in de Europa League is het opnieuw José Mourinho die de keizer van het Nederlandse trainersgilde een halt heeft toegeroepen.”

De krant zag de trainer van Roma opnieuw een hoofdrol opeisen. “Tussen de bedrijven door stond Mourinho weer met zijn armen in de lucht te zwaaien, misbaar te maken en woest te worden als zijn ploeg eens een enkele keer een vrije schop tegen kreeg. Het leverde hem voor rust al een waarschuwing van Taylor op.”

Ook Trouw zag ‘de Europese droom Feyenoord uiteenspatten na een hete avond in Rome’. De Rotterdammers slaagden er niet in om revanche te nemen voor de verloren Conference League-finale van vorig jaar. Roma was toen in Tirana met 1-0 te sterk. Het scoreverloop deed donderdagavond volgens de krant ‘elke betrokken toeschouwer naar het puntje van de stoel schuiven’. “Een intense wedstrijd die alle bijbehorende ingrediënten bevatte: emoties, spanning, opstootjes, getreiter, theater na vermeende overtredingen, verbeten duels, smerige trappen, bij vlagen goed voetbal, veel kansen.”

Feyenoord werd tijdens de return tegen Roma andermaal getoetst aan de de wetten van het internationale voetbal. Trouw concludeert dat enkel Orkun Kökçü, Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko slaagden voor die test. “Giménez, de buitenspelers Idrissi en Jahanbakhsh en ook de Pool Szymanski bezweken net als vorige week in Rotterdam enigszins onder het fysieke geweld van AS Roma.”