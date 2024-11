Edu Gaspar, directeur bij Arsenal, gaat de club verlaten. Dat meldt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van Daily Mail-journalist Sami Mokbel. Zijn vertrek zou een flinke dreun zijn voor Mikel Arteta en de club.

De Braziliaanse beleidsvoerder speelde namelijk een cruciale rol in de wederopstanding van Arsenal onder Arteta. Als zeer gewaardeerd directeur staat hij wereldwijd bekend als een van de besten in zijn werkveld.

Edu was verantwoordelijk bij enkele grote Arsenal-transfers. Zo zette hij zijn krabbel onder het samenwerkingscontract met onder meer Martin Ødegaard, William Saliba, Declan Rice, Ben White, Gabriel Magalhães en ook Jurriën Timber.

Arsenal kende na het vertrek van clubicoon Arsène Wenger roerige en behoorlijk onsuccesvolle jaren. Onder leiding van Arteta en Edu, echter, zetten de Noord-Londenaren weer koers vooruit. Het vertrek van de Braziliaanse directeur is dan ook een flinke klap.

Volgens Mokbel is de exacte reden voor de vertrekwens van Edu onbekend. Wel zou de beleidsman zelf aangegeven hebben te willen vertrekken. Edu, die ook onderdeel was van The Invincibles, de Arsenal-selectie die in 2003/04 ongeslagen kampioen werd van Engeland, was sinds 2019 werkzaam bij Arsenal.

Toen werd hij aangesteld als technisch directeur, maar eind 2022 werd zijn promotie tot sporting director, een dan nieuwe functie, wereldkundig gemaakt. Twee jaar later lijkt er echter dus voor de tweede keer een einde te komen aan het huwelijk tussen Edu en Arsenal.

Onder het bewind van Edu vonden the Gunners weer aansluiting met de top van Engeland, hoewel dat door toedoen van Manchester City nog niet resulteerde in een landstitel. Dit seizoen heeft Arsenal, dat afgelopen weekend ook verloor van Newcastle United, het lastig in de Premier League. Koploper Liverpool bouwde onder Arne Slot al een gat van zeven punten op ten opzichte van de concurrent.