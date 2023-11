Dramatisch cijfer voor Feyenoorder: slechts 5 balcontacten in eerste helft

Dinsdag, 28 november 2023 om 22:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Feyenoord komt er in de eerste helft totaal niet aan te pas tegen Atlético Madrid (0-1 achter bij rust). Santiago Gimenez, de topscorer van de Eredivisie, is nog geen moment in stelling gebracht, ziet ook Ronald de Boer. "Gimenez zie je niet, die heeft misschien twee ballen geraakt", aldus de oud-middenvelder bij Ziggo Sport.

In werkelijkheid heeft Gimenez slechts vijf balcontacten gehad in de eerste helft. "Het zou mooi zijn als hij ook kan profiteren van loopacties van andere spelers, want nu staat hij eigenlijk tegen drie centrale verdedigers", aldus De Boer.

"Ik vond Feyenoord in Madrid beter dan nu", oordeelt De Boer. "Ze hadden daar meer controle. Ze begonnen voortvarend, wat Slot ook wilde met de snelheid van Minteh. Die gebruikte hij ook."

Feyenoord kwam op achterstand door een eigen doelpunt van Lutsharel Geertruida. "Het had ook zomaar 1-0 voor Feyenoord kunnen staan, maar nu sta je door zo’n lullige tegengoal achter. De bal ploft in de vijf meter. Sommige mensen zullen zeggen dat Bijlow moet komen, maar als je het zo ziet kan hij ‘m niet hebben. Als Geertruida hem laat gaan wordt het een achterbal. Nu komt hij heel ongelukkig op de knie. Dit ziet er verschrikkelijk uit. Domme pech."

Bij RTL komt Giovanni van Bronckhorst tot dezelfde conclusie. "Het is heel ongelukkig van Geertruida", zegt de ex-trainer van Feyenoord. Hij ziet de bal wel komen. De bal gaat niet heel erg hoog. Justin Bijlow twijfelt of hij moet gaan of niet. Hij gaat eruit, stopt ook omdat Axel Witsel inkopt. Geertruida probeert weg te springen, maar uiteindelijk raakt hij hem."

Theo Janssen sluit zich aan bij Van Bronckhorst. "Het is zeker dodelijk in zo'n wedstrijd", zegt Janssen. "Het is heel ongelukkig. De bal valt er tussenin. Er is twijfel. Geertruida kan eigenlijk niks meer doen. Echt heel ongelukkig."

Janssen ziet het speelplan van Feyenoord totaal mislukken in de Champions League-kraker. "'We moeten drukzetten', zei Slot. 'Ze regelmatig in de een-tegen-een dwingen', maar dat zie je helemaal niet terug. Je ziet dat de trainer heel ontevreden is. Hij is bezig met gebaren om zijn ploeg te laten aansluiten. Atlético speelt ook heel erg prima, moet ik zeggen."

Slot greep in de rust in door spits Ayase Ueda in te brengen voor vleugelaanvaller Igor Paixão.