Door Messi bewonderde Almada heeft Ajax heel veel te bieden

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

Thiago Almada is de beoogde nieuwe nummer 10 van Ajax, zo is vrijdag duidelijk geworden. De pas 22-jarige aanvallende middenvelder van Atlanta United wordt al enige tijd gevolgd door talloze Europese (top)clubs, maar heeft al aangegeven dat hij een verhuizing richting Amsterdam wel ziet zitten. Wat kan Almada, viervoudig international van Argentinië, toevoegen aan het aanvalsspel van Ajax? Voetbalzone zocht het uit!

De op 26 april 2001 geboren Thiago Ezequiel Almada, zoals de door Ajax gespotte middenvelder voluit heet, groeide niet bepaald op in luxueuze omstandigheden. Hij is namelijk afkomstig uit de beruchte wijk Fuerte Apache in Ciudadela, nabij hoofdstad Buenos Aires, waar criminaliteit en drugsgebruik aan de orde van de dag zijn. Het is tevens de wijk waarin Carlos Tevez opgroeide. Almada ging gelukkig niet het verkeerde pad op en werd al op vierjarige leeftijd besmet met het voetbalvirus. Zijn talent werd snel ontdekt door scouts van de gerenommeerde topclub Vélez Sarsfield, dat hem als vijfjarige oppikte bij de lokale voetbalclub Santa Clara. Na een gedegen jeugdopleiding beleefde Almada al op zestienjarige leeftijd zijn vuurdoop in het eerste elftal en een jaar later volgde contractverlenging vanwege zijn goede prestaties in de hoofdmacht.

64% - Since making his @MLS debut in March 2022, Thiago Almada recorded the highest dribble success rate among all players with 100+ dribbles (64%), as well as the second-most assists (17) and second-most shot involvements (307). Guayo. pic.twitter.com/kR4aYIR8CN — OptaJohan (@OptaJohan) August 25, 2023

Almada, in 2018 opgenomen in de Next Generation 2018 van The Guardian, werd in zijn beginperiode bij Vélez Sarsfield gebruikt als rechtsbenige vleugelaanvaller. Na het vertrek van Gabriel Heinze als trainer en de komst van Mauricio Pellegrino als diens opvolger, ging hij een linie naar achteren om als aanvallende middenvelder te fungeren. Na exact 100 wedstrijden (met daarin 24 doelpunten en 10 assists) besloot Almada om het Argentijnse voetbal achter zich te laten. Het zeer ambitieuze Atlanta United legde begin 2022 een recordbedrag van 14,5 miljoen euro voor hem neer. Almada koos dus niet direct voor een topclub in Europa, zoals veel van zijn Argentijnse generatiegenoten, maar achtte het verstandig een tussenstop te maken in de Major League Soccer.

Ster in de USA

De komst van Almada heeft de MLS zonder meer een boost gegeven. De begeerde Argentijn behoort eigenlijk al sinds zijn komst naar Atlanta tot de absolute smaakmakers in de Amerikaanse competitie en lijkt nu al klaar voor een stap hogerop. En dat allemaal ondanks het feit dat zijn werkgever momenteel niet meer is dan een middenmoter. Voor Almada staat de teller inmiddels op 16 goals en 17 assists in 55 optredens in het shirt van The Five Stripes. Trainer Gonzalo Pineda gebruikt hem altijd als aanvallende pion, al wil zijn plaats op het veld nog weleens wisselen. Op 21 augustus speelde Almada tegen Seattle Sounders (0-2 overwinning) als nummer 10 in een systeem met drie aanvallende middenvelders. Eind vorige maand, 4-0 nederlaag tegen Inter Miami, was hij onderdeel van een systeem met twee vooruitgeschoven middenvelders en opereerde Almada meer vanaf links.

Na de forse nederlaag tegen Inter Miami van vorige maand schudde Almada de hand van en ruilde hij zijn shirtje met de Argentijnse legende Lionel Messi. Een levende legende die zijn sporen ruim verdiend heeft in het topvoetbal. Almada heeft nog een lange weg af te leggen, maar de potentie om ook een topper te worden is er zeker. The Guardian legde de lat in maart nog behoorlijk hoog voor de middenvelder. Could Atlanta’s Thiago Almada be the best player ever to come out of MLS?, zo kopte de Engelse krant na een geweldige en rake vrije trap van Almada tegen de Portland Timbers. Hij was direct 'de nieuwe ster' van de MLS en in Atlanta en omstreken groeide de vrees dat de spelmaker snel zou worden opgepikt door het geïnteresseerde Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain of Internazionale.

Behoorlijk veelzijdig

Almada is een speler met diverse kwaliteiten. De aan Ajax gelinkte middenvelder kan enorm goed dribbelen met de bal, heeft een fraaie pass in huis, kiest bijna altijd voor de juiste optie op de helft van de tegenstander en zoals hij tegen Portland Timbers liet zien is er niets mis met zijn vrije trappen. Almada neemt ook steevast de hoekschoppen bij Atlanta United en is dus ook als vleugelaanvaller te gebruiken door Pineda. Met zijn balvaardigheid, schoten van afstand en indrukwekkende uithoudingsvermogen voegt hij echt wat toe aan het aanvalsspel van de Amerikanen. Nadeel is diens kleine gestalte van 1.71 meter lang, waardoor het afwachten is of Almada zich staande kan houden in het Europese topvoetbal. De kleine dribbelaar is daarnaast niet bijster snel te noemen, al compenseert hij dat met zijn voetballende kwaliteiten.

OMG Thiago Almada! ?? Absolute world-class strike. pic.twitter.com/cxnCYD0Rky — Major League Soccer (@MLS) March 19, 2023

Pineda is in het afgelopen jaar vooral onder de indruk geraakt van de arbeidsethos en houding van Almada. "Hij is altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen en is meestal de laatste die het terrein verlaat", zo liet de coach van Atlanta eerder dit jaar optekenen in de Amerikaanse media. Volgens Pineda is het alleen maar goed dat Almada zich tegenwoordig international van Argentinië mag noemen. "Wereldkampioen zijn en de kleedkamer delen met de beste spelers ter wereld kan zijn ontwikkeling natuurlijk alleen maar helpen. Maar op zo'n jonge leeftijd kan het natuurlijk ook afleiden. Hij kan gaan denken dat zijn loopbaan dankzij de wereldtitel al geslaagd is. Maar van die houding is gelukkig nooit sprake geweest", toonde de oefenmeester zich tevreden over zijn Argentijnse pupil.

Drie maanden na debuut al wereldkampioen

Bondscoach Lionel Scaloni zag voormalig jeugdinternational Almada bijna wekelijks excelleren in Atlanta en gooide hem in september 2022 voor de leeuwen. De middenvelder kreeg als invaller speeltijd in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Honduras. Almada bleef nadien in beeld bij Scaloni en wat volgde was een plaats in de definitieve WK-selectie van la Albiceleste, na afzeggingen van Nicolás González en Joaquín Correa vanwege blessures. Het werd een onvergetelijke ervaring voor Almada, die op 18 december 2022 met de wereldbeker in zijn handen stond. De nieuwbakken international had een kleine bijdrage in het Argentijnse succes: hij deed zes minuten mee in de poulewedstrijd tegen Polen (2-0 winst). Zijn eerste doelpunt kwam in maart van dit jaar. Tegen Panama (2-0 winst) reageerde hij alert op een vrije trap van Messi tegen de lat, om vervolgens van dichtbij raak te schieten.

Complimenten van Messi

Messi, inmiddels competitiegenoot van Almada, is zeer te spreken over zijn veel jongere landgenoot. "Het is een zeer snelle speler die heel losjes speelt en altijd het duel durft aan te gaan. En het is een frisse jongen die nergens bang voor is", deelde Messi complimenten uit na het debuut van Almada in de nationale ploeg. Toen de inmiddels 36-jarige vedette meer wilde weten over de MLS en zijn nieuwe club Inter Miami, kreeg de roerganger van Atlanta United een belletje. "Leo wilde meer weten over de competitie, de Leagues Cup en de wedstrijden hier. Ik was echt sprakeloos." Almada is een groot bewonderaar van Messi, maar hij plaatst tegelijk een andere Argentijnse legende op een voetstuk. "Ik keek vroeger altijd naar mijn idool Juan Román Riquelme, en dan vooral naar zijn passes. Hij schrijft tegenwoordig regelmatig naar me en feliciteert me als ik win en goed presteer", verklaart Almada de bijzondere band met de vice-president van Boca Juniors.

Wat Steijn kan doen met Almada

Almada is voor Ajax-trainer Maurice Steijn in eerste instantie een nummer 10. Die positie werd tot dusver meestal ingevuld door Mohammed Kudus, die zijn kunsten nu echter namens West Ham United gaat vertonen. De Ghanees fungeerde donderdagavond tegen het Bulgaarse Ludogorets (1-4 winst) nog als vleugelaanvaller op rechts, met Steven Berghuis die kort achter diepste spits Brian Brobbey speelde. Almada is eveneens inzetbaar als rechtsbenige vleugelaanvaller, zoals hij heeft geleerd in de begindagen van zijn loopbaan. Met zijn passvaardigheid kan hij ook vanaf die positie Brobbey op maat bedienen, zoals hij bij Atlanta United voormalig VVV Venlo-aanvaller Giorgos Giakoumakis van voorzetten voorziet. Het is even afwachten welke rol hem het beste zal liggen bij Ajax.

