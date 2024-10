Donyell Malen ziet na wissel hoe Borussia Dortmund wint en Bayern München tot op punt nadert

Borussia Dortmund staat voorlopig vierde in de Bundesliga. Trainer Nuri Sahin zag zijn ploeg vrijdagavond in het eigen Signal Iduna Park met 2-1 winnen van laagvlieger FC Sankt Pauli. Een goede generale dus voor Dortmund voor het Champions League-duel met Real Madrid van dinsdag. Bayern München heeft nog maar een punt voorsprong, al groeit de voorsprong weer bij winst op VfB Stuttgart zaterdag.

De bezoekers uit Hamburg lieten zich niet onbetuigd in de eerste helft. Sankt Pauli leek zelfs op voorsprong te komen via Morgan Guilavogui in de 29ste minuut, ware het niet dat de goal werd geannuleerd wegens buitenspel. Waar Sankt Pauli baalde, daar stonden de fans van Dortmund kort voor rust op de banken.

Ramy Bensebaini kopte raak in de rechterbenedenhoek, waardoor Dortmund met een goed gevoel de kleedkamers opzocht. BVB, met Donyell Malen op de rechterflank, gaf extra gas en kreeg kansen via Julian Brandt,Serhou Guirassy en Malen. De Oranje-international zag zijn inzet echter maar net naast het doel verdwijnen.

Dortmund slaagde er niet in om de voorsprong te verdubbelen, waardoor Sankt Pauli bleef geloven in een goed resultaat in West-Duitsland. De gewenste gelijkmaker kwam er in minuut 77: Eric Smith probeerde het van buiten de zestien en zag zijn knal in de hoek verdwijnen: 1-1.

Een flinke tegenslag voor Dortmund in de slotfase van de vermakelijke ontmoeting. Kort voor de gelijkmaker was Malen overigens vervangen door Maximilian Beier. De thuisploeg gaf niet op en herstelde de voorsprong zes minuten nadat Sankt Pauli toesloeg in het Signal Iduna Park.

Jamie Bynoe-Gittens gaf zeven minuten voor tijd voor en de alerte Guirassy kopte van dichtbij raak: 2-1. Vreugde en opluchting op de tribune vanwege het vooruitzicht van een belangrijke overwinning in de Bundesliga.

Sankt Pauli bleef tot het bittere einde vechten voor een punt, maar Dortmund hield stand in de spannende slotfase. De Duitsers pakken drie belangrijke punten en richten de blik nu op het bezoek aan Real Madrid van dinsdag.