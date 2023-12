Doelpuntenmaker Kudus duwt Erik ten Hag en Man United verder in de problemen

Mohammed Kudus heeft zijn oude trainer Erik ten Hag zaterdagmiddag pijn gedaan in het duel tussen West Ham United en Manchester United. De Ghanees tekende in de tweede helft met een heerlijke treffer voor de 2-0, nadat zijn collega Jarrod Bowen even daarvoor de score al had geopend namens de thuisploeg. Het is alweer de achtste competitienederlaag van het seizoen voor the Red Devils en Ten Hag.

Ten Hag voerde drie wijzigingen door vergeleken met het gelijkspel van vorige week op Anfield tegen Liverpool (0-0). De meest opvallende naam in de basisopstelling van Manchester United was die van Willy Kambwala, een negentienjarige verdediger uit de jeugdopleiding. De rechtspoot maakte zijn debuut in de hoofdmacht. Bruno Fernandes keerde terug van een schorsing en Aaron Wan-Bissaka was de vervanger van Diogo Dalot.

Aan de kant van de thuisploeg stonden ex-Ajacieden Kudus en Edson Álvarez aan de aftrap. Alphonse Areola keerde terug onder de lat na een blessure, terwijl manager David Moyes ook weer een beroep deed op Konstantinos Mavropanos.

De wedstrijd begon meteen met een grote kans voor West Ham. Na vijf minuten nam linksback Emerson Palmieri de bal plots op de volley en dat schot leek onderweg naar de rechteronderhoek, ware het niet dat André Onana redding bracht en een vroege achterstand voorkwam voor zijn elftal.

In het half uur dat volgde werden er weinig tot geen mogelijkheden gecreëerd. De grootste kans van het eerste bedrijf kwam ruim tien minuten voor rust op naam van Alejandro Garnacho, die had moeten profiteren van een uiterst zwakke bal van Kudus. De aanvaller annex middenvelder gaf een onbegrijpelijke pass op zijn verdediging, die werd onderschept door Antony.

De Braziliaanse linkspoot gaf vervolgens mee op Garnacho, die oog in oog stond met West Ham-doelman Areola. De Argentijnse vleugelspeler stuitte echter op de Fransman en hielp de mogelijkheid daardoor om zeep. Areola zag er even later niet goed uit bij een volley van Kobbie Mainoo, daar hij een op het oog houdbare bal niet kon klemmen en daar een corner uit zag komen.

Ten Hag besloot een kwartier na rust om Rasmus Højlund te wisselen voor Marcus Rashford, die opnieuw op de bank begon. Højlund wacht na veertien (!) competitiewedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Premier League. Die wissel kreeg echter niet het gewenste effect. Sterker nog, het was West Ham dat ruim twintig minuten voor tijd op voorsprong kwam via Bowen.

Lucas Paquetá stuurde de Engelsman met een heerlijk balletje over de verdediging van Manchester United diep en zag hoe Bowen vervolgens met wat fortuin Onana verschalkte: 1-0. Ten Hag greep direct in na dat tegendoelpunt en haalde Antony naar de kant voor Facundo Pellistri. Enkele minuten na die wissel deed Kudus zijn oude trainer pijn na een grote fout van jongeling Mainoo.

De Engelse middenvelder liet een pass van Jonny Evans zo onder zijn voet doorgaan, waar Kudus optimaal van profiteerde. De Ghanees zette een één-tweetje op met Paquetá, kapte vervolgens naar zijn rechterbeen en schoot in de verre hoek achter Onana: 2-0.

Het was alweer het negende doelpunt van Kudus na 22 wedstrijden voor West Ham. Manchester United kwam in de slotfase niet meer dicht bij het doel van Areola, waardoor de achtste competitienederlaag van het seizoen een feit werd. The Red Devils zakken af naar plek acht, terwijl West Ham plek zes grijpt. Aanstaande dinsdag wacht een thuisduel met nummer twee Aston Villa voor de mannen van Ten Hag.

