Doelman die twee jaar basisspeler was bij Barcelona: 'Het is maar een kleine club'

Claudio Bravo heeft zich niet geliefd gemaakt bij Barcelona. De 41-jarige doelman, die in 2016 voor achttien miljoen euro de overstap maakte naar Manchester City, stelt dat het er bij de Premier League-gigant veel professioneler aan toegaat.

Bravo maakte in 2014 de overstap van Real Sociedad naar Barcelona, maar trok de deur van het Spotify Camp Nou twee jaar later alweer achter zich dicht. Bij Manchester City ontdekte hij dat de werksfeer veel professioneler was.

"Barcelona is maar een kleine club", vertelt de goalie in gesprek met El Legado. "De club heeft een grote bekendheid in de wereld. Echt gigantisch! Real Madrid en Barça zijn de grootste clubs in de media en in de wereld."

LaLiga Barcelona BAR 2024-08-24T17:00:00.000Z 19:00 Athletic Bilbao ATH

"Waar je ook komt, of het in Azië is of de Verenigde Staten, ze zijn gigantisch. Maar intern is het maar een kleine club. Het zijn altijd dezelfde gezichten die je ziet. Spelers, staf, drie of vier beveiligers, koks en verder weinig."

Hoe anders is dat bij Manchester City. "Manchester City is intern een gigantische club", vervolgt Bravo. "Gigantisch. Qua middelen, onbeperkt. Mensen in het zwembad, in de kleedkamer, in de medische ruimte, in de sportschool."



"Manchester City bezuinigt niet op middelen en personeel. Spelers moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, het mag aan niets ontbreken. We hadden niet één, niet twee, maar twintig brancards. Er liepen vijf doktoren op de club."

Bravo was twee seizoenen basisspeler bij Barcelona en kwam in totaal tot 75 wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin wist hij 43 keer zijn doel schoon te houden. Momenteel zit hij zonder club sinds zijn vertrek bij Real Betis.