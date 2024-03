Dit vijftal lijkt Ajax te verlaten: ‘Moet heel raar lopen willen zij blijven’

De kans is groot dat Chuba Akpom, Carlos Forbs, Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Anton Gaaei aan hun laatste maanden bij Ajax bezig zijn. Dat schrijft Johan Inan namens het Algemeen Dagblad in een uitgebreide analyse. Het vijftal werd afgelopen zomer binnengehaald door Sven Mislintat, maar heeft geen indruk weten te maken. “Het moet wel heel raar lopen willen zij komend seizoen nog actief zijn in de Johan Cruijff ArenA”, klinkt het.

Alex Kroes begint deze week aan zijn monsterklus in de hoofdstad en wil ‘zo veel mogelijk op de eigen kweek gaan inzetten’, klinkt het. Inan schrijft dat Kelvin de Lang, Marijn Beukers, Hoofd Ontwikkeling Casimir Westerveld en de scouting van Ajax momenteel in kaart proberen te brengen welke jeugdspelers er binnen een paar jaar kunnen aansluiten in de hoofdmacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels is duidelijk geworden dat ‘het gros’ van de spelers die door Mislintat is aangetrokken aan een ‘afscheidstournee’ bezig is. “Dat geldt niet voor Diant Ramaj. In hem denkt Ajax een keeper voor jaren in huis te hebben”, schrijft Inan.

“Een select groepje kan een plek nog afdwingen, maar het moet wel heel raar lopen willen bijvoorbeeld spelers als Akpom, Forbs, Tahirovic, Sosa en Gaaei komend seizoen nog actief zijn in de Johan Cruijff Arena.” Zij moeten net als Jorge Sanchez en ‘waarschijnlijk’ ook Owen Wijndal verkocht worden om geld te verdienen dat vervolgens weer geïnvesteerd kan worden in versterkingen.

Berghuis, Bergwijn en Brobbey

Daarnaast is het nog maar afwachten of de voltallige aanval van Ajax, bestaande uit Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Brian Brobbey, na de zomer nog in Amsterdam speelt. “Steeds meer topclubs omcirkelen de naam van Brobbey. Daar komt bij dat hij zich als één van de weinige Nederlandse Ajax-spelers serieus mag verheugen op het EK.”

“Dat geldt ook voor Steven Bergwijn, die bij zijn komst anderhalf jaar geleden intern liet doorsijpelen na twee jaar de balans op te willen maken”, vervolgt Inan. Berghuis houdt zijn opties open, zo klinkt het. “Wel wil hij weer perspectief zien om voor de prijzen te spelen.” Berghuis ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties