Dit moeten de Nederlandse clubs doen om vier CL-tickets vast te stellen

Vrijdag, 1 september 2023 om 11:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:41

Doordat achtereenvolgens PSV, Ajax en AZ zich wisten te plaatsen voor de groepsfase van de Europese toernooien, kon Nederland weer de nodige punten bijschrijven in de strijd om de coëfficiëntenranglijst. In ieder geval tot de winterstop zijn er inclusief het al geplaatste Feyenoord vier Eredivisie-clubs actief in Europa. Momenteel staan 'we' vijfde op de coëfficiëntenlijst. Kunnen we al naar de vierde plek kijken of moeten we rekening houden met de landen onder ons?

Komend seizoen heeft Nederland voor het eerst sinds 2018 weer eens twee clubs in de groepsfase van de Champions League. Daarnaast zal Ajax minstens zes wedstrijden spelen in de Europa League en komt AZ uit in de Conference League. FC Twente werd helaas uitgeschakeld in de play-offs van de laatstgenoemde competitie en loopt dus Europees voetbal mis.

De voorrondes zitten er (bijna) op, de huidige stand in onze coëfficiëntenregio: #5????NEDERLAND 55.100 (4/5) #6????Frankrijk 52.331 (6/6) #7????Portugal 48.316 (4/6) De komende 6 Europese speelrondes kan ???? maximaal 1.600 punt behalen (per ronde), ???? 2.000 en ???? 1.333! — Coëfficiënten (@uefacoef) August 31, 2023

Door de goede internationale prestaties van de Nederlandse teams bevinden we ons momenteel op de vijfde plek van de coëfficiëntenranglijst, ruimschoots achter nummer vier Duitsland en voor Frankrijk en Portugal. Gezien de grote achterstand op onze oosterburen is het niet realistisch om naar boven te kijken. Het land dat de vijfde plek bezet krijgt echter nog steeds een flinke beloning van de UEFA. Vanaf volgend seizoen wordt het deelnemersveld in de Champions League namelijk uitgebreid naar 36 deelnemers (voorheen 32) en dat betekent onder meer dat de nummer vijf een extra ticket voor de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi krijgt.

Mocht Nederland dus deze positie weten vast te houden, sturen we volgend seizoen drie clubs de Champions League in. Daarnaast krijgt Nederland ook nog een ticket voor in de voorrondes van dat toernooi. Het is dus van levensbelang om de voorsprong op Frankrijk en Portugal vast te houden. Laatstgenoemde heeft inmiddels een achterstand van 6.784 punt op Nederland, waardoor de Portugezen voor komend seizoen afgehaakt lijken. De Nederlandse voorsprong op Frankrijk bedraagt nu 2.769 punt. De Ligue 1 is komend seizoen echter met zes clubs actief in Europa, twee meer dan Nederland.

Loting

Donderdag was de loting voor de groepsfase van de Champions League. Feyenoord kwam terecht in een poule met Atlético Madrid, Lazio en Celtic, terwijl PSV aan Sevilla, Arsenal en RC Lens werd gekoppeld. Vooral de dubbele confrontatie van de Eindhovenaren met Lens zal van groot belang zijn, aangezien dit een direct duel tussen een Nederlandse en Franse club betreft. De loting voor de Europa League en Conference League, met Ajax en AZ in de kokers, vindt vrijdagmiddag plaats.