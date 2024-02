Dit megabedrag haalde Feyenoord op met de Europese campagne

AS Roma bleek donderdagavond opnieuw het eindstation voor Feyenoord in Europa. De Rotterdammers gingen na strafschoppen onderuit in Stadio Olimpico. Als landskampioen begon Feyenoord het Europese seizoen in de Champions League en dat heeft de Stadionclub geen windeieren gelegd. Feyenoord haalde met de gehele Europese campagne ruim 36,5 miljoen euro op, zo meldt Voetbal International.

Met een overwinning in Rome hadden daar nog 1,2 miljoen euro en eventueel latere premies bij kunnen komen, maar Feyenoord haalt nu al een stuk meer op dan in de afgelopen jaren. Dat alles heeft te maken met de eerste deelname aan de Champions League sinds 2017.

De startpremie van het miljardenbal bedraagt namelijk liefst 15,64 miljoen euro. De overige opbrengsten haalde Feyenoord uit de coëfficiëntenpremie (13,644 miljoen euro), prestatiebonussen (5,6 miljoen euro), market pool (1,1,55 miljoen euro) en de deelname aan de tussenronde van de Europa League (0,5 miljoen euro). De totaalsom komt daardoor uit op liefst 36,539 miljoen euro.

Met de winst van de Europa League hadden de Rotterdammers nog zo’n 13,7 miljoen euro extra kunnen ophalen, al zal de clubleiding van Feyenoord zeker niet ontevreden zijn met het huidige resultaat. De totale winst zal sowieso hoger zijn dan de eerder genoemde 36,5 miljoen euro, daar de recette niet is meegenomen.

Feyenoord zal nu de wonden likken en zich focussen op het restant van de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. In de laatstgenoemde competitie neemt Feyenoord het volgende week donderdag in De Kuip op tegen FC Groningen.

Indien de Rotterdammers winnen van de Trots van het Noorden, kan trainer Arne Slot zich opmaken voor zijn eerste bekerfinale met Feyenoord. De finale van de TOTO KNVB Beker wordt dit seizoen op zondag 21 april gespeeld in De Kuip.

In de competitie stevent Feyenoord af op een nieuwe deelname aan de Champions League, daar de nummer twee van de Eredivisie vanaf komend seizoen direct instroomt in de groepsfase van het prestigieuze toernooi. Feyenoord (52 punten) heeft na 22 wedstrijden liefst 8 punten meer verzameld dan naaste achtervolger FC Twente (44 punten).

