Dit is waarom Marcelino bereid is om plots op te stappen bij Marseille

Dinsdag, 19 september 2023 om 16:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:21

Het ontslag van Olympique Marseille-trainer Marcelino is nog niet geaccepteerd door de Franse clubleiding, zo meldt RMC Sport. De krant meldde dinsdagochtend net als L’Équipe dat de 58-jarige oefenmeester aan een deel van de spelersgroep heeft aangegeven op te stappen. Marcelino verbindt zijn lot in ieder geval aan voorzitter Pablo Longoria, wiens toekomst eveneens onzeker is, na een bijeenkomst met de fanatieke supportersgroep van Marseille.

Maandagavond vond er in de perszaal een bijeenkomst plaats tussen de clubleiding en de ultra’s van Marseille. Deze meeting mondde uit in een verbale confrontatie zonder dat voorzitter Longoria, technisch directeur Javier Ribalta, financieel directeur Stéphane Tessier en algemeen directeur Pedro Iriondo de mogelijkheid hadden om te reageren.

Volgens de Spaanse tak van Eurosport heeft Longoria maandagavond zelfs doodsbedreigingen ontvangen en zal hij daarom terugtreden als voorzitter van de club. Hoewel RMC Sport bevestigt dat er ‘bedreigingen’ zijn geuit aan het adres van Longoria, zijn er volgens de Franse krant geen doodsbedreigingen gedaan.

Marcelino was naar verluidt geschokt door de verwensingen die Longoria tijdens de bijeenkomst naar zijn hoofd geslingerd kreeg en de druk die er op de voorzitter is uitgeoefend. De trainer van l’OM heeft een deel van de spelersgroep dinsdagochtend laten weten dat hij bereid is om ontslag te nemen. Marcelino verbindt zijn lot in ieder geval aan Longoria, die hem afgelopen zomer aanstelde. De twee Spanjaarden werkten in het verleden al eens met elkaar samen bij Valencia.

Marcelino stond pas zeven wedstrijden aan het roer bij de club. De Fransen boekten dit seizoen vooral in Europa teleurstellende resultaten. Ondanks het feit dat de club momenteel de derde plaats bezet in de Ligue 1 bezet en nog geen duel heeft verloren in de Franse competitie, werd Marseille in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door het Griekse Panathinaikos (2-2, 3-5 na strafschoppen).

Donderdag neemt Marseille het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. Zondagavond kwam het tot een confrontatie tussen de fanatieke aanhang van Marseille en de spelers. De ploeg speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Toulouse, waarna de harde kern van Marseille hun onvrede liet blijken. "Maak je shirt nat of ga weg", klonk het tijdens de wedstrijd al vanaf de tribunes in het Stade Vélodrome. Na afloop werden de spelers door de ultra's geconfronteerd met de in hun ogen teleurstellende prestaties.