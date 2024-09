Dit is waarom Manchester United in ieder geval tot de kerst vertrouwen moet houden in Erik ten Hag

Erik ten Hag heeft niet de geweldige seizoenstart met Manchester United gehad waarop hij had gehoopt. Toch zijn er nog steeds tekenen van vooruitgang te zien. De Nederlandse manager heeft vooral geduld nodig.

Door Richard Martin

Sir Jim Ratcliffe vergeleek onlangs zijn jarenlange onderhandelingen met de familie Glazer om Manchester United te kopen met zalmvissen. Zalmvissen is een van de vele passies van de miljardair. Ratcliffe, die 400.000 hectare in IJsland bezit, heeft de Six Rivers stichting opgericht om de dalende populatie van de Atlantische zalm een halt toe te roepen.

Hij is ook geïnteresseerd in zeilen, Formule 1 en duursporten zoals marathons en de Ironman triatlon. Ratcliffe's levensmissie was echter om eigenaar te worden van Manchester United, de club waar hij als jongen in Noord-Manchester mee opgroeide. Die kans deed zich uiteindelijk voor in november 2022, toen de Glazers hun strategische evaluatie hielden.

Dertien maanden later versloeg Ratcliffe de concurrentie van de Qatarese sjeik Jassim om een belang van 27 procent te krijgen in de club die hij ‘een kolossale onderneming’ noemde met ‘waarschijnlijk de grootste supportersschare van alle sportteams ter wereld’. De overname, zo vertelde hij The Sunday Times, was als het binnenhalen van een enorme zalm omdat het ‘enorm veel geduld vergde - het zat voor een lange tijd aan de lijn’.

Ratcliffe heeft de reputatie ontwikkeld dat hij meedogenloos is en snel handelt, zoals hij liet zien met zijn ontslag van algemeen directeur Richard Arnold en sportief directeur John Murtough, en met de 250 clubmedewerkers die hij gaat ontslaan. Maar zijn passie voor zalmvissen en zijn liefde voor het buitenleven laten een ander aspect van zijn karakter zien, een die bereid is om een beetje geduld te tonen.

En nu moet Ratcliffe een beetje geduld hebben met Erik ten Hag, de man die hij afgelopen mei bijna had ontslagen voordat hij hem met tegenzin zijn vertrouwen gaf. De Nederlander heeft niet de meest overtuigende start van het nieuwe seizoen gemaakt en er zijn al stemmen opgegaan dat Ratcliffe de Nederlander de laan moet uitsturen. Ook na de 0-3 thuisnederlaag tegen Liverpool peinsde hij echter niet over een ontslag van Ten Hag.

Deja-vu

United bevindt zich aan het begin van dit seizoen in een bijna identieke situatie als aan het begin van de vorige campagne, die hun slechtste sinds 1990 bleek te zijn. Ze boekten een weinig inspirerende thuisoverwinning op Fulham op de openingsdag, die wat gelijkenissen vertoonde met hun eerste overwinning van vorig seizoen tegen Wolverhampton Wanderers, en zakten vervolgens weg in hun eerste uitwedstrijd tegen Brighton. Ook een jaar geleden werden the Red Devils verslagen in hun tweede competitiewedstrijd, destijds door Tottenham Hotspur.

Het gevoel van deja-vu werd nog versterkt door João Pedro's late doelpunt namens the Wolves, want het was de zesde keer onder Ten Hag dat United een Premier League-wedstrijd verloor na de negentigste minuut. Het duurde niet lang voordat ontevreden supporters op sociale media en analisten met een beschuldigende vinger naar Ten Hag wezen en eisten dat hij werd ontslagen. Voormalige United-spelers zaten daar niet ver achter.

Imago

Zo beweerde Dwight Yorke dat Ten Hag ‘geen topmanager’ is en zei dat hij verwachtte dat Ratcliffe Ten Hag snel zou ontslaan. “Er is geen schuilplaats bij United voor Erik ten Hag, en ook al heeft hij een nieuwe deal gekregen, de club verwacht snel betere resultaten”, zei hij. “Ze hebben nu verloren van Brighton en hebben Fulham maar nipt verslagen. Ik verwacht dat Sir Jim Ratcliffe niet zal aarzelen om een verandering door te voeren.”

Beter dan resultaten doen vermoeden

De minderheidsaandeelhouder van United moet echter geen overhaaste beslissingen wat betreft Ten Hag. Ondanks het soortgelijke gevoel van vorig seizoen, zijn de prestaties anders en beter. De ploeg zag er solide uit tegen Fulham en de enige schoten op doel die ze tegen kregen waren pogingen van buiten het strafschopgebied, die over de lat werden getikt door André Onana.

Het was een heel ander verhaal dan de knullige 1-2 thuisnederlaag tegen Fulham het seizoen daarvoor, toen the Cottagers tot zeventien schoten kwamen, waarvan vijf op doel. Dat was de wedstrijd die de aanleiding was voor Jamie Carragher's brute analyse van de manier waarop United speelde onder Ten Hag, die hij ‘low block, high press’ noemde en die hij, met enig recht, ‘onmogelijk’ noemde.

United, dat vorig seizoen thuis werd weggespeeld door Brighton in een pijnlijke 1-3 nederlaag, ging voor de interlandbreak met 2-1 in onderuit op bezoek bij the Seagulls. Maar afgezien van twee defensieve fouten zag de ploeg er meer solide en samenhangend uit in het Amex Stadium.

Ze verprutsten goede kansen en een doelpunt dat hen op voorsprong had kunnen brengen werd afgekeurd wegens buitenspel. Zelfs toen United op weg was naar een nederlaag, vielen er positieve punten te ontdekken.

Meer een elftal

Het middenveld ziet er sterker en meer samenhangend uit en wordt niet herhaaldelijk blootgesteld aan counters zoals vorig seizoen. United is zelf echter nog steeds zo sterk in de tegenaanval als vorig seizoen, waarbij Amad Diallo veelvuldig een plaag is voor tegenstanders en Alejandro Garnacho eveneens dreigend was in de drie duels waarin hij zich als invaller mocht laten zien. Er is zelfs steeds meer reden voor Ten Hag om Marcus Rashford niet langer op te stellen en Garnacho als linkeraanvaller te posteren.

Nieuwe aanwinsten zijn bovendien nog bezig om hun plek in de basis te veroveren. Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte en Joshua Zirkzee worden allemaal gezien als potentiële basisspelers.

Imago

Het viertal miste de seizoensvoorbereiding en heeft voor nu nog meer tijd nodig. Vooral de komst van Ugarte is zeer welkom, aangezien Casemiro tegen Liverpool (0-3 nederlaag) tot twee keer toe enorm in de fout ging.

Blessures

Het zit Ten Hag ook niet mee wat betreft blessures. Centrumspits Rasmus Højlund staat sinds eind juli aan de kant met een hamstringblessure en is op de weg terug, terwijl topaankoop Leny Yoro tijdens de voorbereiding een gebroken middenvoetsbeentje opliep en lang moet revalideren. De jonge Franse verdediger wordt begin november terug verwacht.

De overvolle ziekenboeg van the Red Devils was een grote factor in het feit dat United Ten Hag vorig seizoen nog een kans gaf, dus het is alleen maar eerlijk dat hij mag laten zien wat hij kan presteren als straks vrijwel iedereen fit is.

Getty

Nog geen paniek

Ten Hag's strategie en aanpak van grote wedstrijden was een andere factor voor Ratcliffe en zijn INEOS-adviseurs om vertrouwen in de Nederlandse oefenmeester te houden. Ten Hag heeft benadrukt dat zijn ploeg “Iedereen kan verslaan” op hun dag. Hij gaf echter toe dat het grootste probleem van Manchester United het verslaan van ‘de kleintjes’ is.

Het resultaat van Brighton onderstreepte zijn punt, maar het is nog te vroeg om over hem te oordelen en in plaats van te praten over ontslagen worden, moet Ten Hag het gevoel krijgen dat de United-fans en het bestuur achter hem staan. Het hoort misschien bij het managen van de grootste club ter wereld, die ‘kolossale onderneming’ waar Ratcliffe het over had, maar overtrokken reacties op teleurstellende resultaten helpen niet.

Ten Hag kreeg de steun van Ratcliffe en Co. en nu moeten ze hem de tijd geven om te laten zien dat het de juiste beslissing was.