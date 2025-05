Liverpool viert maandag uitgebreid het winnen van de twintigste landstitel. Tegelijkertijd is het op de achtergrond ijverig bezig met het samenstellen van een nieuw kampioenselftal. In de zoektocht naar een nieuwe nummer negen hebben the Reds moeten doorschakelen.

Voor die positie was lange tijd Alexander Isak in beeld. De Zweed kende een bijzonder productief seizoen met Newcastle United en lijkt met zijn huidige werkgever de Champions League in te willen.

Zodoende kijkt Liverpool verder. Grote namen als Victor Osimhen (Napoli, verhuurd aan Galatasaray) en Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) zijn deze zomer beschikbaar, maar Arne Slot en zijn collega’s van de technische afdeling hebben de pijlen gericht op de Bundesliga.

In Duitsland maakt Hugo Ekitiké sinds de winter van vorig jaar nadrukkelijk furore. Dit seizoen stond de 22-jarige Fransman garant voor 22 doelpunten en twaalf assists namens Eintracht Frankfurt.

Volgens Sacha Tavolieri (Sky Sports) geldt Ekitiké als het belangrijkste doelwit van Liverpool in het geval dat Darwin Núñez vertrekt van Anfield. De Uruguayaan geniet naar verluidt interesse uit Saudi-Arabië en van Atlético Madrid.

Arne Slot staat bovendien serieus open voor een vertrek van Núñez, die volgens de Nederlandse manager niet altijd de juiste werkethos vertoont. Daarnaast blijft de doelpuntenproductie van de pijlsnelle aanvaller stokken.

Ekitiké zal niet goedkoop zijn. De 1,90 meter lange aanvaller ligt nog vier seizoenen vast in Frankfurt.