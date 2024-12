Dit is Agata Alonzo, de vriendin van Ajax-trainer Francesco Farioli

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Francesco Farioli wordt binnenkort voor de tweede keer vader, zo gaf hij zondag toe voor de camera van ESPN. De trainer van de Amsterdammers gaf daarbij aan niet naar Italië te vliegen om bij de geboorte te zijn en Agata Alonzo, zijn vriendin en moeder van zijn eerste kind, bij te staan. Wie is Alonzo nou eigenlijk?

Alonzo is de moeder van Lea, de dochter van het Italiaanse koppel. Het trio woont inmiddels in Amsterdam, maar voor de geboorte van hun tweede kind is Alonzo naar Italië vertrokken.

In Italië is Alonzo al jaren een bekend persoon. In 2008 nam ze deel aan Miss Italia en zes jaar later was ze verleidster in het programma Temptation Island. Nadien was ze ook als sportverslaggeefster te zien bij Sportitalia.

Spoedig zal Alonzo bevallen van hun tweede kind, zo maakte Hans Kraay junior zondag bekend. Het nieuws werd live bevestigd door Farioli, die overigens enigszins opkeek van hoe goed de verslaggever was geïnformeerd.

“De spelers gaan mij niet missen”, vertelde Farioli. “Ik word voor de tweede keer vader, al weten we nog niet precies welke dag. Maar ik zal hier bij Ajax blijven, bij mijn spelers.”

“Ik zal later natuurlijk wel naar Italië gaan, maar nu voor nu blijf ik hier in Amsterdam bij mijn spelers. Ik weet dat ik veel verplichtingen heb als coach en ik zal proberen alles te managen”, aldus de trainer.