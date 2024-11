Discutabele penalty zorgt voor gelijkspel in Brabantse derby tussen Willem II en NAC

Willem II en NAC Breda houden elkaar op een gelijkspel in de Brabantse derby: 2-2. Het was voor het eerst sinds 2019 dat beide ploegen tegenover elkaar stonden op het hoogste niveau. NAC was voor rust de betere ploeg en kwam verdiend op voorsprong. Na rust drong Willem II aan en kwam de ploeg terug tot 1-2. In de slotfase keurde de VAR een doelpunt van Willem II af, maar maakten de Tricolores in de laatste minuut via een penalty 2-2.

Vorig seizoen ging het meerdere malen mis in de Brabantse derby. Zowel in Tilburg als Breda moest de politie ingrijpen door gewelddadigheden, waarbij agenten gewond raakten. Dit heeft geleid tot het besluit om komend seizoen geen uitsupporters toe te laten bij beide edities van de Brabantse derby.

Voorafgaand aan de derby toonde de supporters van Willem II een mooi groot spandoek met de tekst: ‘Vreet ze op’. Het doek hield echter niet lang stand en viel door scheurtjes uit elkaar.

Ook de verdediging van Willem II vertoonde wat scheurtjes in de eerste helft. Na een half uur spelen werd er geklungeld achterin de defensie bij de Tilburgers en schoot Feyenoord-huurling Leo Sauer op aangeven van Max Balard snoeihard raak: 0-1.

Diezelfde Balard was even later dichtbij een tweede assist. Met een heerlijke steekpass zette hij Clint Leemans voor de keeper. De middenvelder omspeelde doelman Thomas Didillon, maar schoot voor een leeg doel op de paal. De frustratie bij NAC-trainer Carl Hoefkens was groot.

Na rust kwam NAC goed uit de kleedkamer. Een verre ingooi van aanvoerder Jan van den Bergh werd met het achterhoofd knap binnengeknikt door verdediger Leo Greiml: 0-2.

Willem II bracht na een uur spelen de spanning terug in de wedstrijd. Een afgeslagen corner kwam terecht voor de voeten van aanvoerder Jesse Bosch. Zijn schot werd van richting veranderd door Boy Kemper en was doelman Daniel Bielica te machtig: 1-2. De Tricolores gingen op zoek naar de gelijkmaker en kregen een aantal grote kansen.



Een kopbal van Tommy St Jago uit een corner werd knap gepakt door Bielica. In de slotfase leek Jeremy Bokila Willem II dan toch aan een punt te helpen, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd wegens hands. In de laatste minuut besloot scheidsrechter Allard Lindhout een discutabele strafschop toe te kennen na een overtreding van Terrence Kongolo op Bokila. De aanvaller bleef rustig en schoot vanaf elf meter raak: 2-2. Na het laatste fluitsignaal liep het nog even uit de hand en ontstonden er opstootjes tussen spelers op het veld.