Discussie over spitspositie Ajax laait direct op: 'Brobbey is vele malen beter dan Weghorst'

Anco Jansen heeft grote twijfels bij de naderende komst van Wout Weghorst naar Ajax. Volgens de analist beschikt Brian Brobbey over veel meer kwaliteiten en is de komst van Weghorst naar de Johan Cruijff ArenA dus overbodig.

Jansen vindt het niet relevant dat Weghorst ogenschijnlijk veel fitter is dan Brobbey. ''Fitheid is een terugkerend thema'', concludeert de oud-aanvaller in Tekengeld van ESPN. ''Ik heb liever een goede speler die niet fit is, want die zou je eventueel fit kunnen maken, dan een mindere speler die superfit is.''

''Dat lijkt me in dit geval wel van toepassing. Brobbey is gewoon een vele malen betere spits dan Weghorst'', steekt Jansen zijn mening niet onder stoelen of banken. '' Presentator Yordi Yamali vindt het opvallend dat Ajax Brobbey, die kort werd genoemd bij Nottingham Forest, in de etalage zet.

''Maar wat zou je dan moeten doen?'', vraagt Jansen zich af. ''Nu lijkt het alsof ze Brobbey gaan verkopen om plaats te maken voor Weghorst. '' Yamali denkt dat dat zo is. ''Daar gaat het vanaf de buitenkant zeker op lijken.''

Voetbalpraat

Kees Luijckx ventileert in Voetbalpraat zijn mening over de komst van Weghorst naar Ajax. ''Volgens mij heeft Ajax hem niet gehaald met het oog op dat Brobbey gaat vertrekken. Misschien is het goed om je in te dekken alvast.''

''Er bestaat gewoon een realistische kans dat je straks Akpom, Weghorst en Brobbey hebt. En als je dan zegt: 'We halen doelpunten in huis'. Dat kan een beetje ten koste gaan van Brobbey. Het hangt er vanaf hoe je gaat spelen.''

''Maar denk jij dat Brobbey en Weghorst allebei gaan spelen?'', vraagt Luijckx aan tafelgenoot Leo Driessen. ''Dat zou toch zomaar kunnen?'', luidt het antwoord. ''Dan is het Ajax-DNA wel helemaal verdwenen'', countert Luijckx met een kwinkslag.