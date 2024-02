Dirk Kuijt wijst na blamage met beschuldigende vinger: ‘De bond...’

Het Beerschot van Dirk Kuijt ging woensdagavond pijnlijk met 3-0 onderuit bij Lommel SK. Onder meer voormalig Feyenoord-middenvelder Karim Dermane deed de 43-jarige oefenmeester pijn met een doelpunt. Tegenover de Belgische media wilde Kuijt de schuld echter niet bij zijn selectie leggen. De geboren Katwijker wees na afloop juist naar de KBVB, de Belgische voetbalbond.

Sinds de aanstelling van Kuijt, op 28 december van vorig jaar, kwam Beerschot viermaal in actie. Twee duels werden winnend afgesloten, eenmaal deelden de Kielse Ratten de punten en woensdag verloor Beerschot voor het eerst onder Kuijt, die zijn selectie niets kwalijk neemt.

Volgens Kuijt valt de nederlaag te wijten aan het gebrek aan rustdagen tussen twee uitwedstrijden in. Beerschot won zondagavond (19:15 uur) met 1-4 van RFC Luik en moest drie dagen later (woensdagavond, 20:00 uur) weer aan de bak in Lommel. Dit laatste affiche was een inhaalwedstrijd, daar het duel uit speelronde 18 op 19 januari niet doorging vanwege de weersomstandigheden.

Kuijt begrijpt niet waarom de inhaalwedstrijd tegen Lommel woensdagavond gespeeld moest worden, zo zegt hij tegenover de Gazet van Antwerpen. “Die jongens zijn dat niet gewend hé, om zo kort achter elkaar te moeten spelen. De bond had beter even nagedacht en ons afgelopen weekend op zaterdag laten spelen in plaats van op zondagavond. Maar mijn jongens verwijt ik helemaal niets. Het is zaak om iedereen weer fris te krijgen richting zondag.”

Komende zondag neemt Beerschot het in eigen huis om 16:00 uur op tegen Standard Luik Onder 23. Kuijt maakt zich geen zorgen over de speelwijze van zijn elftal. “Ik denk dat we gewoonweg een lesje gekregen hebben in effectiviteit. Uiteindelijk vond ik wel dat we ons spel konden opleggen. We domineerden duidelijk in balbezit en creëerden toch ook wel wat mogelijkheden.”

“Eigenlijk misten we vanavond gewoon de nodige scherpte en frisheid die we de afgelopen weken wel hadden”, gaat Kuijt verder. “Dat is jammer, maar helaas wel iets dat we konden verwachten.”

Ondanks de nederlaag staat Beerschot nog altijd aan kop in de First Division B, met een punt voorsprong op nummer twee KMSK Deinze. Op het tweede niveau van België zorgen het kampioenschap en plek twee aan het einde van het seizoen voor directe promotie naar de Jupiler Pro League. Nummers drie tot en met zes spelen play-offs.

