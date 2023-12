Dirk Kuijt staat voor nieuw trainersavontuur en neemt mogelijk Makaay mee

Dirk Kuijt kan mogelijk als hoofdtrainer aan de slag bij Apollon Limassol. De Katwijker is volgens Voetbal International in beeld om daar voor de groep te staan. Roy Makaay zou als rechterhand van Kuijt gaan fungeren.

De Cypriotische club brak onlangs met trainer Vladam Milojevic en is derhalve op zoek naar een vervanger. De ploeg staat momenteel op de zevende plek in de landelijke competitie.

Volgens bronnen rondom VI is het de bedoeling dat het duo van Kuijt en Makaay de club naar nieuwe successen gaan leiden. Daarover is vooralsnog echter geen duidelijkheid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij zijn vorige trainersklus was Kuijt eindverantwoordelijke bij ADO Den Haag. Dat werd bepaald geen onverdeeld succes. De oud-international werd na 176 dagen ontslagen wegens teleurstellende prestaties.

Bij Apollon zijn enkele bekende namen actief. Peter Leeuwenburgh (ex-doelman van onder meer Ajax en FC Groningen) verdedigt daar het doel, terwijl ook Pedro Marqués (eigendom van NEC) op huurbasis uitkomt voor de Cyprioten.

Daarnaast verdienen ook onder meer Mathieu Valbuena en Tesfadet Tekie (ex-Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles) daar hun brood.

Ook Makaay heeft een verleden in het trainersvak. Zo was hij assistent-trainer bij onder meer Rangers FC, onder Giovanni Van Bronckhorst, en hoofdtrainer bij Jong Feyenoord. Daarnaast was hij tijdelijk actief als spitsentrainer bij de hoofdmacht van de Rotterdammers. Nu is hij actief als ambassadeur van zijn oude liefde Bayern München.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties