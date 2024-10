Dirk Kuijt en Beerschot zorgen voor daverende stunt tegen Anderlecht

Dirk Kuijt heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Jupiler Pro League te pakken. Hekkensluiter Beerschot won vrijdagavond namelijk verrassend van favoriet Anderlecht: 2-1. Het geeft de Nederlandse coach wat lucht na enkele zware maanden in Beerschot.

De harde kern van Beerschot kwam pas na 13 minuten het stadion in, als protestactie tegen het bestuur. De fanatieke aanhang miste hierdoor de sterke start van Anderlecht. Kasper Dolberg was heel bedrijvig en schreeuwde om een penalty toen hij even werd vastgehouden. De bal kwam echter niet op de stip te liggen.

De openingstreffer viel juist aan de andere kant van het veld in het Olympisch Stadion van Antwerpen. Aanvalsleider Marwan Al-Sahafi was de verdediging van Anderlecht te slim af, om vervolgens koeltjes de 1-0 aan te tekenen. De vreugde was groot in Beerschot-kringen.

Beerschot haalde de rust met een 1-0 voorsprong, maar was die kort na de hervatting alweer kwijt. Colin Dagba beging een overtreding in zijn eigen zestien en na een lange VAR-check kreeg Anderlecht een penalty. Het was Dolberg die aanlegde en de grootmacht uit Brussel langszij bracht.

Anderlecht leek kort nadien weer een strafschop te krijgen na een handsbal van Ryan Sanusi. De voormalig Spartaan deed dat echter op de rand van het strafschopgebied en voor de bezoekers restte niet meer dan een vrije trap. Beerschot doorstond de Brusselse storm en herstelde na 70 minuten de voorsprong.

Al-Sahafi rondde af na een vlotte aanval van de thuisclub en de vreugde bij Kuijt langs de zijlijn was bijzonder groot. Een enorme stunt en de eerste overwinning van het seizoen in de Jupiler Pro League was een stuk dichterbij gekomen.

Anderlecht zette aanval na aanval op en verdiende eigenlijk een punt in de slotfase, maar het dappere Beerschot hield stand. Na het laatste fluitsignaal barstte dan ook een groot feest los op het veld en de tribunes van Het Kiel.