Het Nederlands elftal kan zich zaterdagavond tegen Hongarije plaatsen voor de eindfase van de Nations League. Oud-international Ron Vlaar speelde in het verleden twee keer tegen de Hongaren met Oranje. De oud-verdediger heeft vertrouwen in een goede afloop zaterdag in de Johan Cruijff ArenA. "Het wordt geen ABC’tje, maar we zijn goed genoeg", aldus Vlaar tegenover ESPN.

Een maand geleden verkeek het Nederlands elftal zich op de kracht van Hongarije, dat zich in eigen huis ver ingroef. Oranje kwam op achterstand door een kopbal van Roland Sallai. Pas in de slotfase zette Nederland dat recht via een kopdoelpunt van Denzel Dumfries: 1-1.

In oktober wist het Nederlands elftal dus niet te winnen van Hongarije, anders dan in andere recente ontmoetingen tussen beide landen. Nederland won de afgelopen jaren regelmatig met grote cijfers van Hongarije, waarbij zeven, acht of negen doelpunten werden gemaakt.

Een van die wedstrijden werd gespeeld op 11 oktober 2013, een kwalificatieduel voor het WK 2014 in Brazilië. Vlaar werd die avond door toenmalig bondscoach Louis van Gaal in de basis gezet. Het werd liefst 8-1. "Het was eenrichtingsverkeer", blikt de oud-Feyenoorder terug.

Vlaar schrok van het niveau van Hongarije. "Het ging op een gegeven moment zo makkelijk, dat ik dacht: hier klopt iets niet."

"Nee, matchfixing of zoiets dergelijks kan ik me niet voorstellen, maar er werd zo slecht verdedigd…", aldus Vlaar. "Ik kon het gewoon niet geloven, het was haast verdacht."

"Het zegt alles over die wedstrijd dat ik zoveel tijd had om dit te kunnen denken. Ik had niet zoveel te doen achterin… Daarom ging ik op een gegeven moment maar mee naar voren. Ik wilde ook een doelpunt proberen te maken. Dat is helaas niet gelukt." Wie die avond wél scoorde was Robin van Persie. Met een hattrick werd de oud-aanvaller topscorer aller tijden voor het Nederlands elftal. Hij sprong bij het juichen in de armen van assistent-coach Patrick Kluivert, van wie Van Persie het record overnam.