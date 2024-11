Dick Advocaat ziet speler van Curaçao vier keer scoren tijdens afgetekende zege

Groninger Jearl Margaritha was vrijdagnacht de grote man bij Curaçao. De 24-jarige aanvaller van het Amerikaanse Phoenix Rising was tegen Saint Martin liefst vier keer trefzeker. In het kader van de CONCACAF Nations League won het Curaçao van Dick Advocaat uiteindelijk met 0-5.

In de 24ste minuut opende Margaritha de score, toen hij na een goede individuele actie raak schoot. Voor de voormalig speler van FC Emmen, Almere City en TOP Oss was dat zijn eerste doelpunt namens Curaçao.

Het tweede interlanddoelpunt van de negenvoudig international was erg fraai. Margaritha ontving de bal van Kenji Gorré en schoot de bal achter zijn standbeen langs de 44-jarige doelman Sebastien Raphose: 0-2.

Tien minuten na rust gooide Curaçao de wedstrijd definitief op slot. Margaritha profiteerde van een duel tussen Juninho Bacuna en een verdediger van Saint Martin door zonder lang na te denken uit te halen: 0-3.

Vanaf de strafschopstip mocht Bacuna vervolgens zelf aanleggen voor de 0-4. De 27-jarige middenvelder van Al-Wehda faalde niet en schoot de bal snoeihard in de linkeronderhoek langs Raphose.

Het slotakkoord was voor de man van de avond, Margaritha. Op aangeven van invaller Gervane Kastaneer schoot hij de bal hoog tegen de touwen: 0-5. Een prachtige avond voor Advocaat en co.

Doordat Saint Lucia de andere wedstrijd in Groep B met 0-4 verloor van Grenada stijgt Curaçao naar de eerste plek. Na vijf wedstrijden in de Nations League heeft het eiland tien punten verzameld. Saint Lucia volgt met negen punten, terwijl Grenada en Saint Martin respectievelijk zeven en drie punten hebben.