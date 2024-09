Deze twee woorden beet Feyenoord-verdediger Beelen toe aan Nijhuis na onterechte gele kaart

Thomas Beelen was in de eerste helft van de wedstrijd tegen NEC niet gelukkig met Bas Nijhuis. De verdediger van Feyenoord kreeg een ogenschijnlijk onterechte gele kaart en sprak daarover zijn onvrede uit met twee woorden.

Beelen kwam in de 27ste minuut rond de middenlijn voor zijn directe tegenstander Koki Ogawa. De verdediger van Feyenoord raakte minimaal deels de bal, waarna de Japanse spits van NEC tegen de vlakte ging.

Nijhuis floot voor een overtreding en besloot direct een gele kaart te tonen. Beelen was het daar zichtbaar mee oneens. "Hou op", zei de mandekker tegen de scheidsrechter, waarna een wegwerpgebaar volgde.

Commentator Mark van Rijswijk vond de beslissing van Nijhuis na het zien van de herhaling onterecht.

“Er is in deze wedstrijd nog niet veel aan de hand geweest", aldus de verslaggever van ESPN. "En hier is eigenlijk ook niet heel veel aan de hand. Zeker voor Nijhuis is het vrij streng om hier geel voor te geven."