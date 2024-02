Deze Europese topclubs laat Isaac Babadi links liggen voor PSV of Feyenoord

In navolging van Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt ook journalist Marco Timmer van Voetbal International dat PSV op poleposition ligt voor de handtekening van Isaac Babadi, die in het Philips Stadion beschikt over een aflopend contract. Timmer weet daarbij ook meerdere buitenlandse clubs te noemen die misgrijpen voor de diensten van Babadi, die voor zijn ontwikkeling per se in Nederland wil blijven spelen.

Volgens Timmer blijft Babadi voor honderd procent zeker in de Eredivisie actief. Daarbij noemt de journalist ook meerdere buitenlandse clubs die hem officieel benaderd hebben. “De voetballer kon zeer goed verdienen bij bijvoorbeeld VfB Stuttgart en Atlético Madrid, terwijl ook AC Milan een duidelijk plan met de middenvelder had in een constructie met Monza.”

De entourage van Babadi heeft echter een duidelijk plan uitgestippeld voor de aanvallende middenvelder. “Babadi en zijn zaakwaarnemers kiezen voor ontwikkeling en vinden de stap naar het buitenland veel te vroeg. Omdat Babadi ook volgend seizoen in de Champions League wil spelen, gaat zijn keus op dit moment nog tussen PSV en Feyenoord.” In een eerder stadium werd de jeugdinternational ook gelinkt aan Ajax.

Timmer verwacht in de komende dagen witte rook. “Dat de beslissing nu snel valt, heeft ook te maken met de wedstrijd PSV-Feyenoord van zondag. De zaakwaarnemers van Babadi willen vervelende situaties voorblijven en willen dat de speler zich vol op de zeer belangrijke Eredivisie-topper kan concentreren.”

Het contract van Babadi loopt eind juni af, waardoor de Nijmegenaar sinds 1 januari in gesprek mag met andere clubs. Feyenoord doet officieel dus niets verkeerd, maar toch zou de Brabantse koploper zich verwonderen over de handelwijze van de regerend landskampioen. Uit de eerdere berichtgeving van Elfrink blijkt vooral dat toenaderingspogingen richting Babadi in de week van PSV - Feyenoord bij de thuisploeg in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Verder schreef Elfrink in de update van het ED een aantal praktische details. “Bronnen rond de familie van Babadi melden dat zijn moeder per se bij een eventueel tekenmoment moet zijn en dat zij nog terug moet keren vanuit een ander land. Ze geven ook aan dat de oudere broer van Babadi, Samuel, heeft gezegd dat de keuze op PSV gaat vallen, maar dat nog zaken afgewikkeld moeten worden.”

Babadi stond afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (1-7 winst) voor het eerst sinds 19 augustus weer eens in de basis bij PSV, nadat hij het seizoen stormachtig was begonnen. Mede door de zeer forse concurrentiestrijd op de 10-positie zakte Babadi ver weg in de pikorde onder trainer Peter Bosz. Het volgende duel van PSV is extra pikant, daar de Eindhovenaren het zondag in het Philips Stadion opnemen tegen Feyenoord.

