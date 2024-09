Deze 8 transfervrije keepers kan FC Barcelona polsen om Marc André Ter Stegen te vervangen

FC Barcelona staat voor een duivels dilemma. Marc André Ter Stegen ging in het gewonnen duel met Villarreal (1-5) schreeuwend van de pijn naar de grond. Medische scans wezen al snel uit dat de Duitse doelman zo'n acht maanden aan de kant zal staan. De hamvraag: planten de Catalanen hun vertrouwen in reservedoelman Iñaki Peña, of jagen zij de markt af voor transfervrije doelverdedigers? Voetbalzone zet de namen van acht transfervrije keepers op een rijtje.

Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer gebaart driftig richting de zijlijn en blaast wat paniekerig op zijn fluitje. Zichtbaar geschrokken door de van pijn gevoede oerschreeuw van Ter Stegen, die na een vangbal helemaal verkeerd op de grond landt, maant Ferrer de medische staf van FC Barcelona onmiddellijk het veld te betreden.

Spelers van Barcelona ontfermen zich met een bezorgde blik massaal over hun kermende aanvoerder. Aan de zijlijn frommelt Iñaki Peña vluchtig een hesje om zijn lijf. De Spanjaard beleeft een déjà vu-moment. Vorig jaar gebeurde immers precies hetzelfde, toen Ter Stegen met een rugblessure ruim twee maanden uit de roulatie lag.

Peña weet wat hem te wachten staat. Maar ook weer niet. Want nu moet de 25-jarige reservegoalie niet twee, maar acht maanden het Catalaanse doel verdedigen. Vorig jaar incasseerde hij in 17 duels 32 tegentreffers - net iets minder dan twee goals per wedstrijd, dus.

Met verder alleen de getalenteerde en twintig lentes jonge keeper Ander Astralaga (sluitpost bij het B-elftal van Barça, FC Barcelona Atlètic) in de gelederen, staan Hansi Flick, zijn staf en het bestuur voor een keuze: schaffen zij een transfervrije doelman aan, of leggen ze hun vertrouwen in Peña en Astralaga?

Keylor Navas

Mocht Barça opteren voor de eerstgenoemde optie, zullen scouts snel uitkomen bij Keylor Navas. De 37-jarige Costa Ricaan zit na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain - waar hij 114 wedstrijden speelde - nog altijd zonder club. Hij raakte in de Franse hoofdstad op een zijspoor en was de vaste tweede keus achter Gianluigi Donnarumma. In de wintermaand van 2023 maakte Navas zijn opwachting in de Premier League. Nottingham Forest huurde de 114-voudig international zes maanden lang van PSG.

Volgens Mundo Deportivo zou Navas openstaan voor een dienstverband bij Barcelona, waar steeds meer mensen enthousiast geraken van zijn komst. Het vastleggen van de zeer ervaren Navas zou op zijn zachtst gezegd pikant genoemd kunnen worden. De keeper verdedigde tussen 2014 en 2019 het doel bij Real Madrid. Hij keepte bij de eeuwige rivaal uiteindelijk 162 wedstrijden, waarin hij 52 keer de nul hield. Afgelopen zomer werd Navas hevig in verband gebracht met een overstap naar het Italiaanse AC Monza, maar door die transfer ging last minute een streep.

Wojciech Szczesny

Eind augustus kondigde de nog maar 34-jarige Wojciech Szczesny aan dat zijn tijd als profvoetballer erop zat. Hij liep uit zijn contract bij Juventus en hing - ruim een maand nadat la Vecchia Signora de komst van Michele de Gregorio aankondigde - de handschoenen aan de wilgen.

Szczesny verdedigde zeven seizoenen lang het doel van Juventus en was ook het afgelopen EK nog het slot op de deur bij de Poolse nationale ploeg. Hoe groot de kans is dat de 84-voudig international beschikbaar is voor Barcelona, is onbekend. Echter heeft Barça met Robert Lewandowski een mogelijke troef in handen. Wie weet kan de beste Poolse speler aller tijden zijn landgenoot overtuigen om zijn carrière af te sluiten in Spanje.

Claudio Bravo

Het is namelijk niet ondenkbaar dat een doelman uit zijn pensioen treedt om plaats te nemen onder de lat in Catalonië. De reeds gestopte Claudio Bravo zou dat namelijk onmiddellijk doen, vertelde hij daags na de blessure van Ter Stegen aan Winwin. “Als Barcelona me wil, dan kom ik uit mijn voetbalpensioen", aldus de Chileense goalie.

De 41-jarige Bravo beëindigde vorige maand, na een dienstverband bij Real Betis, zijn carrière. De 1 meter 84 lange sluitpost kwam in zijn actieve loopbaan al eerder uit voor Barcelona. Hij keepte 75 wedstrijden in het Spotify Camp Nou en hield in 43 van die duels de nul. Tussen 2016 en 2020 stond Bravo op de loonlijst bij Manchester City, waarmee hij twee landstitels veroverde.

Jordi Masip

Is Barcelona op zoek naar een ervaren goalie die bovendien nauw verwant is aan de club, is naast Bravo ook Jordi Masip een transfervrije optie. De 35-jarige goalie doorliep de jeugdopleiding van de Catalanen en schopte het tot vier officiële duels in de hoofdmacht van los Azulgrana. Die keepte hij in de seizoenen 2014/15 en 2015/16. Eén keer noteerde Masip een clean sheet. Na zijn vertrek bij Barcelona bewees de 1 meter 80 lange goalie bij Real Valladolid een zeer betrouwbare doelman te zijn. In totaal nam hij 227 keer plaats onder de lat bij Real Valladolid. In 124 LaLiga-wedstrijden hield Masip 30 keer zijn doel schoon.

Jordi Masip in actie tijdens een van zijn vier duels in de hoofdmacht van FC Barcelona

Tomas Vaclik

Ook Tomas Vaclik is een doelman met de nodige ervaring op het hoogste Spaanse niveau. De Tsjechische goalie verruilde FC Basel aan het begin van het seizoen 2018/19 voor Sevilla. Met die transfer was een som van zo’n zes miljoen euro gemoeid. 94 keer trok Vaclik in Sevilla zijn keepershandschoenen over de handen. In 2020 legde de 1 meter 89 lange sluitpost beslag op de Europa League. Na zijn transfervrije vertrek uit de Spaanse stad zwierf hij rond. Na dienstverbanden bij Olympiakos, Huddersfield Town, New England Revolution en Albacete is de 35-jarige Vaclik na 513 officiële wedstrijden weer transfervrij.

Édgar Badia

Een andere doelman die de hokjes transfervrij en LaLiga-ervaring aantikt is Édgar Badia. Badia maakte zich ooit geliefd bij Lionel Messi, in diens tijd in Catalonië. De inmiddels 32-jarige goalie had na een duel tussen Barcelona en CF Elche maar één doel: het shirt van de Argentijnse superster, die Badia zojuist twee keer had gepasseerd in een 3-0 overwinning, bemachtigen. Maar, tot zijn verbazing: de doelman moest zíjn shirt ook inruilen. Badia wist niet hoe snel hij zijn shirt uit moest trekken.

Na afloop gaf de keeper toe verrast te zijn door het gebaar van Messi. “Ik heb nooit een trofee gewonnen als voetballer, maar Messi’s shirt voelt wel als het winnen van een waardevolle prijs”, zei hij glunderend. “Ik vond het zo tof dat hij ook mijn shirt wilde hebben, het voelde als een droom die werkelijkheid werd.” Badia, die in 90 La-Liga-wedstrijden op het veld verscheen, keepte zijn hele carrière in Spanje. Naast Elche golden ook Real Zaragoza en Reus Deportiu als broodheer van de doelman.

Sergio Rico

Voor Sergio Rico slaat in mei 2023 het noodlot toe. De getalenteerde keeper, dan spelend voor Paris Saint-Germain, overleeft ternauwernood een vreselijk incident. De Spanjaard krijgt van zijn paard een flinke trap tegen zijn nek en wordt met een hersenbloeding per traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen.

26 angstvallige dagen later ontwaakt de doelman uit een coma. Hij is compleet onherkenbaar. “Ik leek wel een tandenstoker”, doelt de 1 meter 96 lange keeper op het feit dat hij meer dan twintig kilo afviel tijdens zijn comateuze toestand. Het had centimeters gescheeld, of de doelman had het ongeluk niet overleefd. Zijn werk redde zijn leven, legde zijn artsen hem uit. “Voetbal is mijn leven. De dokter zei dat een van mijn slagaderen net iets dikker was dan iemand die niet zoveel sport”, zegt de atleet maanden later in een interview met Canal+ Foot.

De enkelvoudig Spaans international stond vlak voor het levensbedreigende ongeluk op het punt zijn contract in het Parc des Princes te verlengen tot medio 2027. Zijn weg naar herstel was lang, maar hij hoopte voor het eind van het seizoen terug te keren bij les Parisiens. Daar slaagde hij niet in. Hoe ver de voormalig keeper van ook Sevilla, Fulham en Mallorca in zijn herstelproces is, is onduidelijk. Zelf wil hij niets liever dan terugkeren in het profvoetbal, zo liet het 31-jarige voetbaldier in zijn interviews doorschemeren.

Jirí Pavlenka

Een andere transfervrije en ervaren Tsjechische doelman, dan. Jirí Pavlenka is 32 jaar oud, 196 centimeter lang en een 21-voudig international. Pavlenka speelde het gros van zijn carrière in Duitsland, bij Werder Bremen. Daar streek hij in 2017 neer, toen die Grün-Weißen drie miljoen euro overmaakte aan Slavia Praag.

Zeven jaar lang vertoefde de lange sluitpost in Bremen. In de laatste wedstrijd van het seizoen nam Pavlenka - al toegezongen door de thuisfans - op emotionele wijze afscheid van de club en de stad. “Ik moest bijna huilen”, zei de goalie, die in zijn laatste seizoen in Bremen wel zijn basisplek was kwijtgeraakt aan Michael Zetterer.