Deze 2 tegenstanders kunnen PSV en Feyenoord ieder treffen in tussenronde Champions League bij huidige stand

PSV en Feyenoord hebben zichzelf een uitstekende positie verschaft in de Champions League. Beide Nederlandse clubs zijn (zo goed als) verzekerd van in ieder geval deelname aan de tussenronde van het miljardenbal. Voetbalzone schept duiding over hoe het verloop van het rest van het toernooi eruitziet en zocht uit wie bij de huidige stand de mogelijke tegenstanders zijn, al kan dat natuurlijk nog aan verandering onderhevig zijn.



Hoe zat het ook alweer?

Sinds dit jaar wordt de Champions League afgewerkt in een gloednieuw format. Niet langer zijn er verschillende groepen, maar is er een lange ranglijst van 36 clubs. De ploegen die na acht wedstrijden bij de laatste 12 plekken horen, zijn uitgeschakeld in het miljardenbal.



De best presterende acht teams worden beloond voor een sterke League Phase en hoeven geen tussenronde te spelen. De teams die op de ranglijst tussen plek 9 en 24 staan, doen dat wel. Op dit moment, met nog één wedstrijd te gaan, spelen zowel Feyenoord (plek 11) als PSV (plek 19) virtueel de tussenronde.



In het nieuwe knock-outsysteem van de Champions League wordt gebruikgemaakt van een bracket, een schema dat we bijvoorbeeld terugzien bij grote tennistoernooien. Hoe hoger je eindigt, hoe gunstiger de weg naar de finale.

De nummer één en twee van de competitiefase kunnen elkaar op deze manier eventueel pas in de finale van de Champions League treffen. Met dit element wil de UEFA clubs stimuleren om ook in de laatste duels van de competitiefase nog alles te geven om zo hoog mogelijk te eindigen.

Het schema hierboven maakt veel duidelijk. Zo kan de club die negende of tiende eindigt in de competitiefase - en dus in actie moet komen tijdens de tussenronde - daar enkel de nummer 23 of 24 treffen.

Bij de loting voor de knock-outfase wordt er voor twee schema’s geloot: loot de nummer 9 tegen de nummer 23 in het linkerpad, dan treffen de nummers 10 en nummers 24 elkaar automatisch in het rechterpad.



De 8 clubs die zich direct voor de achtste finales kwalificeren hebben iets meer opties wat betreft de tegenstanders die zij kunnen loten. Zo kunnen de nummers 1 en 2 uit de competitiefase bijvoorbeeld de nummers 15, 16, 17 of 18, die al in actie zijn gekomen in de tussenronde, treffen. Clubs spelen tot de finale ‘gewoon’ thuis- en uitduels.



Mogelijke tegenstanders

Uiteraard kan op de achtste en laatste speeldag nog het nodige veranderen wat betreft de Champions League-ranglijst. Feyenoord treft dan Lille, de huidige nummer 12, terwijl PSV het opneemt tegen de foutloze koploper Liverpool.

Op de site van de UEFA valt een simulatie te bekijken van de huidige stand van zaken. Zoals gezegd: er wordt bij de knock-out-fase voor twee schema's geloot en dat gaat op basis van ranglijstpositie. De nummers 9 en 10 kunnen dus gekoppeld worden aan de nummers 23 en 24, de nummers 11 en 12 aan de nummers 21 en 22, enzovoort. De twee clashes worden aan de twee verschillende kanten van de bracket afgewerkt.



Met de huidige stand zou Feyenoord het als nummer 11 dus opnemen tegen de nummer 21 of 22. Op dit moment zou dat een ontmoeting met respectievelijk Benfica of Paris Saint-Germain betekenen, al kan volgende week - bij de laatste speeldag - alles nog veranderen.



Voor PSV, de huidige nummer 19, zal die plek een treffen met de nummer 13 of 14 opleveren. Op het moment van schrijven zijn Stade Brest, waar de Eindhovenaren al verloren dit seizoen, en Borussia Dortmund de clubs die die respectievelijke plekken bezetten.