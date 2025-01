Devyne Rensch kan Ajax naast AS Roma ook voor drie andere grote clubs verlaten

Aan belangstelling zeker geen gebrek voor Devyne Rensch. Het is bekend Ajax onderhandelingen voert met AS Roma, maar de Romeinen ervaren concurrentie in de strijd om de rechtsback, die een aflopend contract heeft in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax en Roma onderhandelen nu al dagen over een geschikte afkoopsom of ruildeal voor de verdediger, die zijn contract in Amsterdam definitief niet meer lijkt te verlengen. De Romeinen zetten aanvankelijk in op en ruildeal met Turks international Zeki Celik, maar dat zag Ajax niet zitten.

Roma meldde zich vervolgens met een bod van vijf miljoen euro, maar ook dat werd als onvoldoende beschouwd door de Amsterdamse clubleiding. De laatste berichten zijn dat Ajax een bedrag van tien miljoen euro verlangt, en dat Roma probeert Samuel Dahl in de onderhandelingen te betrekken.

Ajax was vorig jaar zomer al geïnteresseerd in Dahl, die Djurgårdens IF destijds inruilde voor Roma. In de Italiaanse hoofdstad komt de Zweed mede door de vele trainerswissels echter amper aan spelen toe. De teller staat vooralsnog op zestig speelminuten, verdeeld over drie wedstrijden.

Ajax zou alleen geïnteresseerd zijn in een spelersruil als Ajax Dahl aanstaande zomer middels een verplichte koopoptie definitief kan overnemen. Roma staat momenteel alleen open voor een directe huur, waardoor er nog geen witte rook te bekennen is.

Het is daardoor nog maar de vraag of Rensch naar het Stadio Olimpico zal verkassen. De Ajacied kan ondertussen ook rekenen op belangstelling van drie andere clubs. Volgens het Algemeen Dagblad hebben Everton, Napoli en Olympique Marseille ook 'serieuze interesse' in de tweevoudig Oranje-international.

Rensch focust zich momenteel op het TOTO KVNB Bekerduel met AZ, dat dinsdagavond vanaf 18.45 uur de tegenstander is in de achtste finale. De rechtsback lijkt die wedstrijd 'gewoon' te spelen.