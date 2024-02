Deulofeu (29) denkt aan stoppen: ‘Ik heb het idee geaccepteerd’

Gerard Deulofeu denkt hardop na over het einde van zijn carrière, zo laat de Spanjaard weten bij het Twitch-kanaal Jijantes van Calciomercato. De spits van Udinese kampt met een zeer hardnekkige knieblessure, waar hij na ruim een jaar nog altijd niet van is hersteld.

Deulofeu had voor zijn transfer naar Udinese al twee zware kruisbandblessures achter de rug. In Italië liep hij vervolgens zijn derde serieuze knieblessure op. “Mijn knie was getraumatiseerd, maar ik ben er wel in geslaagd om te herstellen. Het was de derde keer dat ik zo’n blessure heb meegemaakt en er waren complicaties. Het was echt een beproeving”, vertelt Deulofeu.

Begin vorig jaar ging het voor de vierde keer mis. “Ik heb het idee geaccepteerd dat ik misschien nooit meer op een voetbalveld sta. Op alle manieren probeer ik te herstellen, maar ik ben me ook aan het voorbereiden op mijn carrière na het voetbal. Sinds enkele maanden weet ik dat ik mogelijk nooit meer kan voetballen. Het is niet te bevatten waar ik doorheen ga. Dat ik al dik een jaar lang niet de sport kan beoefenen waar ik van hou."

Op 22 januari 2023 speelde Deulofeu zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Udinese. De aanvaller maakte daarvoor indruk en stond in de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur, maar raakte voor de vierde keer zwaar geblesseerd en zag naast een toptransfer mogelijk ook zijn carrière in duigen vallen.

Deulofeu maakte als jeugdspeler van FC Barcelona naam in de befaamde jeugdopleiding La Masía. Van een echte doorbraak in Catalonië kwam het niet, al onderscheidde hij zich daarna wel in de Premier League bij Watford. De inmiddels 29-jarige Spanjaard kent een carrière met hoge pieken en diepe dalen.

Naast Barcelona speelde de vleugelflitser ook bij de Europese grootmacht AC Milan en was hij een gewaardeerde kracht bij Everton en Sevilla. Momenteel staat Deulofeu tot medio 2026 onder contract bij Udinese. Deulofeu trok in 2018 de deur van Barcelona definitief dicht, nadat hij meerdere malen door de club was verhuurd.

Deulofeu heeft bij Udinese nog een contract tot medio 2026. Mocht er voor de Spanjaard niets anders opzitten dan met pensioen gaan, gaat Deulofeu aan de slag binnen I Friulani. De rechtspoot speelde tot dusver 68 keer bij de huidige nummer 14 van de Serie A. Daarin kwam hij tot achttien doelpunten en veertien assists.

