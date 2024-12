Derksen wil niemand cancellen: 'Maar wát een flapdrol eerste klas en onsympathieke stuntelaar'

René van der Gijp vindt dat Pierre van Hooijdonk veel te hard oordeelt over Guus Til en PSV. Pi-Air zei vorige week dat de Eindhovenaren de zaak rondom het spraakmakende interview met de middenvelder verkeerd hebben aangepakt en weigerde zondag in Studio Voetbal om zijn woorden terug te nemen.

''Ik heb geen vuur meer ofzo, man” zei Til onder meer. ''En misschien moet ik dit niet zeggen hier. Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zó neutraal op het veld. Ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij. En ik kan het niet plaatsen. Ik loop op het veld, maar ik wil het op het moment niet.''

Bij Studio Voetbal liet Van Hooijdonk diezelfde dag nog zijn licht schijnen op de situatie. De oud-spits opperde onder meer dat Peter Bosz zijn middenvelder op vakantie moest sturen en speculeerde over een mogelijke 'voetbalburn-out' bij Til. Peter Bosz reageerde daar weer op en noemde de uitspraken van Van Hooijdonk ‘heel gevaarlijk’.

Van Hooijdonk noemde de reactie van PSV 'spastisch'. ''Ik zit hier toch niet aan tafel om mijn mond te houden? Op het moment dat ze het zo laten zweven, wordt er over gespeculeerd. Ik vind dat vrij normaal. Zijn de teentjes zo lang?”, aldus Van Hooijdonk, terwijl hij zijn vingers kort bij elkaar bracht.

Vandaag Inside

''Hoe groot is je ego dat je tijdens Studio Voetbal niet kan zeggen dat je iets te ver bent gegaan'', verbaast Van der Gijp zich over de houding van Van Hooijdonk.

''Kom op, hé. Wat hij deed was belachelijk. Hij wist dat Til een burn-out had en vakantie had moeten hebben. En nu denk ik: Zeg dan dat je een beetje bent doorgedraaid, dat moet ik niet doen, vindt Gijp het vreemd dat Van Hooijdonk geen excuses maakt of berouw toont.

''We cancellen niemand. Maar het is me een flapdrol eerste klas'', haakt Johan Derksen in. ''Ik vind het zo'n onsympathieke stuntelaar.''

''Het was bij die Til toch helemaal niet duidelijk wat hij bedoelde? Ik dacht: Die zit er even niet lekker in. Dat kan gebeuren. Maar Van Hooijdonk wist precies hoe het zat'', verwijst Van der Gijp vervolgens naar het openhartige interview van de PSV'er na FC Utrecht-thuis, waarin duidelijk naar voren kwam dat de middenvelder soms een worsteling doormaakt.

''Hij sloeg een beetje door'', voegt de analist daaraan toe. ''En hij zet PSV ook nog neer als slechte werkgever'', herhaalt Derksen dat hij behoorlijk gruwelt van de uitspraken van Van Hooijdonk.