Derksen: â€˜Nou heeft hij voor het eerst een keer succes, gaat hij zomaar wegâ€™

Johan Derksen kijkt op van het besluit van Alex Pastoor om na dit seizoen te vertrekken bij Almere City FC. De analist van Vandaag Inside is van mening dat de succestrainer, die de Flevolandse club in zijn debuutseizoen in de Eredivisie naar moeiteloze handhaving gidst, uitstekend past in het Yanmar Stadion. "Nou heeft hij voor het eerst een keer succes...", verzucht Derksen.

Pastoor trekt deze zomer na tweeënhalf seizoen de deur achter zich dicht bij Almere City. De oefenmeester leidde de club vorig jaar via de play-offs naar promotie. Dit seizoen presteren de Zwarte Schapen boven verwachting goed met een twaalfde plek op de ranglijst. Handhaving kan de club nauwelijks meer ontgaan.

Almere City moet op zoek naar een opvolger voor Pastoor, zo werd deze week officieel bekend. "Pastoor heeft aangetoond dat dat clubje recht heeft op Eredivisie-voetbal", zegt Derksen in Vandaag Inside.

"En Almere is een groeistad, dus er ontstaan steeds meer mogelijkheden. Nou heeft hij voor het eerst een keer succes, maar zegt hij niet: 'Ik teken drie jaar bij en ga doorbouwen aan die club.'"

Derksen denkt dat Pastoor zinspeelt op een betere aanbieding. "Hij denkt: ik ga vroeg bekendmaken dat ik ermee stop, dan komt er wel een grote club voor mij. Zo redeneren ze allemaal, hè?" Wilfred Genee vraagt of dat gek is. "Als ik naar zijn cv kijk, dan moet hij heel blij zijn met Almere", reageert Derksen.

"En het klikt hartstikke goed, niets dan lof. Dan zou ik zeggen: 'Ik zou het een eer vinden als ik deze club verder uit mag bouwen.'"

Derksen ziet het potentieel van Almere. "Want daar komen dadelijk heel veel mogelijkheden: ze moeten een keer een nieuw stadion hebben, er komen sponsors op af en ze hebben natuurlijk een eigenaar, die schoonvader van die jongen van Ajax (Lesley Bamberger, de schoonvader van Steven Berghuis, red.), die bulkt van het geld."

