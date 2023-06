Derksen ‘mist één naam’ bij opvolgers Heitinga: ‘Die deed het uitstekend!’

Donderdag, 1 juni 2023 om 22:25 • Tom Rofekamp

Johan Derksen vindt het gek dat hij de naam 'Frank de Boer' nergens terugleest in het rijtje mogelijke opvolgers van John Heitinga. Volgens de 74-jarige analist heeft De Boer het voortreffelijk gedaan in zijn eerste periode bij Ajax en ademt de oud-verdediger het dna van de Amsterdamse club. Derksen zou het dan ook niet raar vinden als De Boer voor de tweede maal als hoofdtrainer wordt aangesteld.

Donderdag werd bekend dat Heitinga niet ook volgend seizoen voor de groep zal staan bij Ajax. De Amsterdammers mikken op een meer ervaren trainer, zo liet technisch directeur Sven Mislintat weten in een verklaring op de clubwebsite. "Ik voelde het steeds al", zegt Derksen in Vandaag Inside over Heitinga's lot. "Ze hadden geen vertrouwen in John Heitinga en hij kan ook voor zijn carrière beter ergens anders beginnen." Daarop gaat Derksen in op de namen die als opvolger circuleren.

In dat rijtje bevinden zich onder meer Kjetil Knutsen (FK Bodø/Glimt) en Peter Bosz (clubloos). Eén naam ontbreekt echter nog volgens Derksen. "We horen al die namen, maar ik vind het gek dat je de naam van Frank de Boer niet hoort. Die heeft het uitstekend gedaan bij Ajax! Ajax is voor hem natuurlijk een speciale club, hij komt van Ajax weg dus hij weet hoe dat marcheert intern. In Engeland en Italië heeft hij er niks van gebakken en hij kan blijkbaar niet met andere culturen omgaan. Maar bij Ajax werd hij vier keer kampioen!", aldus Derksen.

René van der Gijp, die ook aan tafel zit, erkent: De Boer is een echte Ajax-man. "De Boer zit helemaal vast in zijn hoofd bij Ajax. Bij Inter (de club waar De Boer na Ajax trainer werd, red.) heeft hij de mensen een halfjaar lang verteld hoe ze bij Ajax speelden." Derksen voegt gniffelend toe: "En in Engeland (bij Crystal Palace, red.) mochten ze geen lange bal meer geven!"

De Boer kwam eind 2010 als interim-trainer aan het roer te staan bij Ajax, nadat voormalig hoofdtrainer Martin Jol was vertrokken. Viermaal op rij werd De Boer kampioen; in zijn laatste twee jaar eindigde hij als tweede achter PSV. Avonturen bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United kwamen daarna allen vroegtijdig tot een eind. De Boers laatste trainersklus was die van bondscoach van het Nederlands elftal. Ook dat liep uit op een deceptie, na de vroege uitschakeling op het EK van 2020.