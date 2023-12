Derksen: ‘Hij deed het bij Ajax heel goed, laat hem daar in godsnaam terugkeren’

Johan Derksen denkt dat Frank de Boer zijn trainerscarrière nieuw leven kan inblazen bij Ajax. De 53-jarige oefenmeester werd maandag ontslagen bij Al-Jazira, waar hij sinds 1 juli aan het roer stond. Directe aanleiding was de nederlaag tegen Al-Wahda in de kwartfinale van de League Cup in de Verenigde Arabische Emiraten.

Wilfred Genee vroeg zijn tafgelgasten bij Vandaag Inside dinsdagavond of het nog goedkomt met De Boer. “Nee, natuurlijk niet”, zei René van der Gijp, waarna Derksen inhaakte: “Hij is ontslagen in Engeland, Italië, Amerika en nu ook in de Verenigde Arabische Emiraten, dus hij kan niet met buitenlanders werken.”

De Snor ziet slechts nog één mogelijkheid voor De Boer. “Hij heeft het bij Ajax natuurlijk heel goed gedaan, dus laat hem in godsnaam daar dan terugkeren. Hij is opgegroeid in de Ajax-cultuur.”

Özcan Akyol, die als gast aanwezig was in het praatprogramma, liet zich ook uit over de toekomst van De Boer. “In Nederland kan hij heel goed werken, misschien omdat hij die cultuur snapt. De buitenlandse cultuur snapt hij niet zo. Het is toch een stugge man en volgens mij spreekt hij andere talen ook niet heel goed. Ik heb hem Engels horen spreken, dat was slechter dan Ten Hag.”

In totaal stond De Boer dertien officiële duels aan het roer bij de club uit de VAE. Hij wist zes wedstrijden winnend af te sluiten. In de competitie bezet Al-Jazira met veertien punten na tien speelronden een teleurstellende zevende plek op de ranglijst.

Maandagavond ging De Boer met zijn elftal, waar onder meer ook Karim Rekik deel van uitmaakt, met 4-2 onderuit op bezoek bij Al-Wahda. Het was de druppel voor Al-Jazira.

De Boer werd als trainer van Ajax vier keer landskampioen, waarna hij in 2016 aan de slag ging bij Internazionale. Daarna volgden ook nog kortstondige avonturen bij Crystal Palace en Atlanta United, alvorens hij in 2020 bondscoach werd van het Nederlands elftal. Hij vertrok na het EK van 2021 en koos afgelopen zomer voor een dienstverband bij Al-Jazira.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties