Derksen: 'Hij begon als een toekomstige topper, maar is zelfs minder goed geworden...'

Ook in Vandaag Inside blijft het intrekken van de rode kaart van Go Ahead Eagles-middenvelder Mathis Suray tegen NAC Breda (1-1) niet onbesproken. Johan Derksen heeft een duidelijke mening over het incident in het Rat Verlegh Stadion.

Voor Go Ahead was de Eredivisie-wedstrijd de laatste voor de finale in de TOTO KNVB Beker tegen AZ op 21 april. Suray werd in de absolute slotfase door scheidsrechter Joey Kooij met rood van het veld gestuurd na een tackle op Leo Greiml.

"Die Kooij staat er drie meter vandaan en die ziet gewoon niet dat daar géén zware overtreding wordt gemaakt, waardoor die jongen bijna de bekerfinale moet missen", zegt Valentijn Driessen in Vandaag Inside.

"Kooij trok meteen boem rood. Veel te snel", aldus Driessen. "Daarna kwam de VAR gelukkig in actie." Na het bekijken van de beelden trok Kooij de rode kaart in en gaf in plaats daarvan geel. Suray kan daardoor de bekerfinale op tweede paasdag gewoon spelen.

Derksen is zeer kritisch op de scheidsrechter: "Die Kooij begon als een toekomstige topper, maar heeft zich totaal niet ontwikkeld. Die is echt minder geworden."