Derksen: ‘Het lijkt niet eens op voetbal. Als je ervan houdt, dan kijk je niet'

Johan Derksen blijft sceptisch kijken naar de prestaties van de Oranje Leeuwinnen. De vaste tafelgast van Vandaag Inside kan het nog steeds niet opbrengen om een hele wedstrijd te bekijken. Derksen had desondanks wel een mening over de 4-0 overwinning op de Belgische vrouwen van dinsdagavond.

"Het begint af en toe op voetbal te lijken", trapte Derksen woensdagavond het item over de Oranje Leeuwinnen af. "Ik vind het een prima prestatie. Ik heb niet tien minuutjes gekeken, want het lijkt niet eens op voetbal. Als je van voetbal houdt, dan kijk je niet."

Genee probeerde Derksen tevergeefs enthousiast te krijgen met de 4-0 van Nederland tegen België, waardoor het elftal van bondscoach Andries Jonker zich in extremis en ten koste van Engeland plaatste voor de Final Four. "Ja, hartstikke leuk", luidde het cynische antwoord.

Derksen liet zich wél positief uit over Jonker. "Ik moet zeggen dat die Jonker mij heel erg meevalt. Want dat vond ik vroeger maar een praatjesmaker. Maar die doet het niet slecht. En hij zegt ook geen gekke dingen. Ik vind hem heel realistisch."

"Dus ik gun het ze van harte. Het is altijd beter als Nederland daar wél bij is, bij de Olympische Spelen", aldus Derksen, die ook zeer te spreken is over de ontwikkeling van doelvrouw Daphne van Domselaar. "Nederland heeft één ding: ze hebben een fantastische keeper, dat meisje uit Enschede." Van Domselaar komt overigens uit Beverwijk en keept bij Aston Villa.

In extremis

De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich na een krankzinnige ontknoping voor de Final Four van de Nations League. Derhalve maakt de ploeg van Jonker nog altijd kans op een ticket voor de Olympische Spelen. Een dubieus scenario leek zich te voltrekken met de 0-6 overwinning van Engeland in Schotland, maar door twee doelpunten in blessuretijd eindigen de Nederlandse vrouwen als groepswinnaar.

Schotland - Engeland 0-6

Omdat alleen de groepswinnaar kans zou maken op een Olympisch ticket moest Engeland met grote cijfers van Schotland winnen. Ironisch genoeg had ook Schotland baat bij een flinke verliespartij. Alleen in dat geval zou het namelijk Schotse speelsters mogen afvaardigen om namens Team Groot-Brittannië aan de Spelen mee te doen.

Het leidde al in de eerste helft tot een dubieuze 0-4 voorsprong. Alex Greenwood kopte de Engelsen in minuut 12 naar een voorsprong, waarna Lauren James met twee goals in twee minuten de voorsprong flink uitbreidde: 0-4. Beth Mead tekende met haar eerste interlanddoelpunt voor een 0-4 voorsprong; Fran Kirby zette kort na rust de 0-5 op het bord, waarna Lucy Bronze in minuut 90+3 de 0-6 tegen de touwen schoot. Die bleek echter niks meer waard.

Stand Groep 1:

1. Nederland 6-12 (14-6)

2. Engeland 6-12 (15-8)

3. België 6-8 (7-8)

4. Schotland 6-2 (3-14)

