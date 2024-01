Derksen ergert zich kapot: ‘Hij had nieuw contract en loonsverhoging verdiend!’

Johan Derksen begrijpt helemaal niets van de beslissing van AZ om Pascal Jansen te ontslaan, zo vertelt De Snor woensdagavond bij Vandaag Inside. De vijftigjarige oefenmeester werd na 162 wedstrijden in Alkmaarse dienst de laan uitgestuurd, maar daarmee slaat de clubleiding de plank volledig mis, aldus Derksen. “Hij had een contractverlenging en loonsverhoging verdiend.”

“Ik heb me kapot geërgerd”, begint Derksen zijn betoog. “Het liep een paar weken geleden niet goed bij AZ en toen gingen die capuchonnetjes – die zich daar structureel misdragen, ook met die vechtpartijen – met witte zakdoekjes zwaaien. Dat hadden ze natuurlijk ergens op tv gezien, die domoren.”

“Dan denk ik: hoe haal je het in je hoofd? Die man doet het hartstikke goed, is beschaafd en laat AZ goed voetballen”, vervolgt Derksen. “Zijn beste spelers worden ieder jaar verkocht en de directie van AZ maakt daar goede sier mee. Dan mag Jansen het daarna met een jeugdspeler opvullen.”

AZ staat op de vierde plaats in de Eredivisie, op vier punten afstand van nummer drie FC Twente. De Alkmaarders hadden het dinsdagavond heel zwaar met Quick Boys in de TOTO KNVB Beker en hadden een penaltyserie nodig om de kwartfinale te bereiken. “Dan verliest hij een keer en heb je een incidentje tegen zo’n semi-profclubje (Quick Boys, red.) en dan sta je op straat”, gaat Derksen verder.

“Ik vind het onbeschaafd. Maar ja, ze hebben daar zo’n honkballer (Robert Eenhoorn, red.) als directeur. In Amerika werken ze met statistische gegevens, dus hij zal wel even de lijsten nagekeken hebben.” Derksen, die vindt dat de statistieken van Jansen helemaal niet slecht zijn, heeft sowieso geen hoge pet op van de directeur van AZ. “Die Eenhoorn is wel een heel eigenwijs baasje, hoor. Die directeur van Ajax (Alex Kroes, red.) tegenhouden en Arne Slot moest ook meteen weg toen bekend werd dat hij met Feyenoord sprak...”

“Het is een beetje een klein tirannetje, een honkbal-tirannetje”, is de oud-journalist stellig. “Ik vind dat hij nu hopeloos faalt. Ik kan geen enkel argument bedenken waarom Jansen ontslagen had moeten worden. Hij had een contractverlenging en loonsverhoging verdiend.” René van der Gijp mengt zich in de discussie. “Zo’n clubje draait altijd op vijf goede spelers en die hadden ze ook altijd.”

“Maar de beste gaat ieder jaar weg”, reageert Derksen. Gijp: “Het kan ook een keer gebeuren dat je niet zo gelukkig inkoopt. Maar dan kan je daar moeilijk de trainer de schuld van geven. Zonde, man. Dat was een hele beschaafde man, joh. Jansen was een voorbeeld voor veel andere trainers, zoals hij zich gedraagt.” Derksen verwacht niet dat Jansen lang zonder werk zal zitten. “Ik denk dat heel veel clubs die een trainer nodig hebben direct aan hem denken. Het is een heel representatieve vent. Hij is altijd rustig en beheerst.”

