Derksen denkt oorzaak te weten van uitspraken Van Gaal: ‘Dat vreet aan hem’

Dinsdag, 5 september 2023 om 23:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:06

Johan Derksen kan zich niet vinden in de woorden van Louis van Gaal dat de WK-winst van Argentinië een 'vooropgezet spel' was. De oud-bondscoach vertelde dat maandagavond na de uitreiking van de Eredivisie Awards voor de camera van de NOS. Volgens Derksen geven de uitspraken van Van Gaal aan dat hij een slechte verliezer is.

Van Gaal, die tijdens het WK in Qatar als bondscoach de scepter zwaaide namens Oranje, draaide er maandag niet omheen in gesprek met de publieke omroep. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt, en hoe wij eraan komen. Als je ziet hoe sommige Argentijnse spelers over de schreef gingen zonder bestraft te worden, denk ik dat het allemaal vooropgezet spel was.” Van Gaal werd vervolgens gevraagd wat hij precies wil zeggen. “Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg.” De verslaggever stelt een nieuwe wedervraag. “Dat Messi wereldkampioen moest worden?” Van Gaal knikte. “Dat denk ik, ja. Maar ik heb nu genoeg gezegd.”

De opmerkelijke uitspraken kwamen dinsdagavond aan bod bij Vandaag Inside. "Hij komt daar om een prijs te halen die hij verdient", doelt Derksen op de Eredivisie Oeuvre Award die maandag aan hem werd uitgereikt. "Die man heeft het als trainer fantastisch gedaan. Maar hij breekt altijd z'n eigen imago weer af, door een heel slechte verliezer te zijn. En dat vreet aan hem. Maar als het al zo is dat Messi zo groot is dat ze hem bevoordelen, dan is hij wat minder groot. En daar kan hij blijkbaar niet zo goed tegen. Maar ik vind het gelul, echt gelul."

"Alles is in scène gezet. Dat geloof je toch niet?", vervolgt Derksen. "De hele wereld zit ook te kijken. Geen scheidsrechter die dat doet. Hij moet ook eens kritisch in de spiegel kijken. Het was een wonder wat we nog gelijk maakten in die wedstrijd (in de kwartfinale van het afgelopen WK tegen Argentinië, red.). Toen heeft hij alle manschappen naar achter gehaald en gegokt op strafschoppen. Maar die Argentijnen waren zo aangeslagen, misschien had hij toen wel door moeten stoten. Maar dat vraagt hij zich helemaal niet af, dat hij misschien ook wel een foutje gemaakt heeft."