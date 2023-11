Derde Eredivisie-ontslag aanstaande? ‘Achterban heeft nauwelijks nog vertrouwen’

Dinsdag, 7 november 2023 om 12:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:43

De positie van Phillip Cocu bij Vitesse staat zwaar onder druk, zo meldt De Telegraaf. Door de pijnlijke 5-1 nederlaag op bezoek bij Go Ahead Eagles zijn de Arnhemmers afgezakt naar de laatste plaats in de Eredivisie.

Het lijkt erop dat Cocu voorlopig nog het voordeel van de twijfel krijgt van algemeen directeur Peter Rovers en technisch directeur Benjamin Schmedes, maar naar verluidt is zijn krediet bij de achterban gering.

Supporters van Vitesse wachtten zaterdagavond na het debacle tegen Go Ahead de spelersbus op. Volgens de Gelderlander waren ongeveer dertig supporters op Papendal aanwezig om hun onvrede te uiten. Cocu begreep de frustratie van de aanhang en was zelf ook teleurgesteld in zijn spelers. De trainer vond dat zijn ploeg hem in de slotfase in de steek had gelaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cocu werd in september 2022 aangesteld als trainer van Vitesse. In 38 officiële duels als hoofdverantwoordelijke kwam de oefenmeester tot 10 zeges, evenzoveel remises en ging hij 18 keer onderuit. Met gemiddeld 1,05 punt per duel behoort Cocu tot de slechtst presterende trainers in de clubgeschiedenis van Vitesse.

Naast de sportieve malaise heeft de Eredivisionist ook te dealen met een financiële crisis. Coley Parry van de Common Group werd vlak voor Cocu’s aanstelling bij Vitesse gepresenteerd als beoogde nieuwe eigenaar. Veertien maanden later is er echter nog altijd geen goedkeuring van de KNVB voor de overname. Dit komt onder meer doordat de rol van voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj bij de Gelderse club nog steeds grondig onder de loep genomen wordt.

De club zit in een tweespalt, aangezien degradatie met alle financiële gevolgen een ramp zou zijn. Daardoor kan de continuïteit van de club in acuut gevaar komen. Daartegenover staat dat Vitesse zich de financiële last van een trainersontslag eigenlijk ook niet kan permitteren.

De positie van Cocu staat desalniettemin zwaar onder druk, al is het de vraag of een andere trainer Vitesse wel uit de degradatiezone kan helpen. Het gebrek aan scorend vermogen binnen de selectie is overduidelijk. De Arnhemmers scoorden de eerste elf competitieduels pas acht keer en de helft van die productie werd verzorgd door middenvelder Marco van Ginkel.

Mocht Vitesse er uiteindelijk voor kiezen om Cocu te ontslaan, dan wordt hij de derde Eredivisie-trainer die dit seizoen zijn congé krijgt. Eerder werden Michael Silberbauer (FC Utrecht) en Maurice Steijn (Ajax) al de laan uitgestuurd.