Dennis te Kloese licht één van zijn Feyenoord-aankopen uit: 'Daar ben ik best trots op'

Dennis te Kloese is trots op het aantrekken van Hwang In-beom. Dat vertelt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord zondag bij Goedemorgen Eredivisie, op ESPN. Begin september nam Feyenoord de 28-jarige middenvelder over van Rode Ster Belgrado. Weinig fans van de Rotterdammers kenden Hwang toen, maar hij maakte al snel indruk.

Te Kloese vertelt zondag dat hij Hwang al langer volgde. Onder meer toen hij bij Los Angeles Galaxy werkte, in de Verenigde Staten. Toen wilde hij de Zuid-Koreaan al graag vastleggen, maar Hwang vertrok naar Roebin Kazan.

“Toen is hij later naar Olympiakos gegaan, en daarna naar Rode Ster Belgrado, omdat hij graag in de Champions League wilde spelen”, gaat Te Kloese verder. “Bij beide clubs heeft hij wat individuele prijzen gewonnen. Dan moet je wel wat kunnen, want dat zijn niet zomaar wat ploegen.”

Uiteindelijk besloot Te Kloese dat Hwang wel een versterking kon zijn voor Feyenoord. “We moeten goed scouten bij Feyenoord, altijd naar de jeugdopleiding kijken en spelers ontwikkelen. Dat heeft in de afgelopen jaren ook de beste transfers opgeleverd.”

“Maar in dit geval vond ik het wel fijn om een volwassen, goede, ervaren speler te hebben, met alle jonge jongens die we hebben en het proces van een nieuwe trainer. Als je in Belgrado kan overleven, kan het in Rotterdam ook. Het aanpassen is dan makkelijk, hij spreekt goed Engels."

"Maar we hebben ook hele goede spelers om hem heen staan. Jongens die nu ook daardoor een beetje beginnen te groeien, en het wat makkelijker krijgen. Ik ben er best wel trots op.”

Henk Timmer, ook aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie, is ook lovend over Hwang. “In het begin had iedereen zoiets van: ‘Hwang, wat is dat? Wat doet hij bij Feyenoord?’ Maar je ziet nu op het veld bij Feyenoord dat hij de lijnen uitzet, mensen terugroept, passjes geeft, scoort… Dus het is voor Feyenoord een fantastische aankoop geweest”, aldus de voormalig doelman.