Dennis te Kloese over Feyenoorder: ‘Hij heeft fysieke kwaliteiten die uniek zijn voor zijn leeftijd’

Dennis te Kloese is onder de indruk van Thijs Kraaijeveld. In Goedemorgen Eredivisie op ESPN krijgt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord van Hans Kraay junior een vraag over het talent, waarna Te Kloese lovende woorden spreekt.

Op het moment dat het over de jeugdspelers van Feyenoord gaat, heeft Kraay een vraag voor Te Kloese. “Thijs Kraaijeveld. Dat wordt hem, hè?”, vraagt hij.

“Er zijn meerdere spelers die het heel goed doen”, reageert Te Kloese. “Thijs is daar één van. Hij is zeker een goede speler. Fysiek heeft hij kwaliteiten die uniek zijn voor z’n leeftijd, denk ik. Hij kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten.”

Kraaijeveld is zeventien jaar en speelt momenteel in Feyenoord Onder 19. Dit seizoen komt hij ook in actie in de Youth League. Tot nu toe speelde hij deze jaargang drie duels in die competitie.

Daarnaast speelde Kraaijeveld afgelopen week zijn eerste interland voor Oranje Onder 18. Tegen de leeftijdsgenoten van Turkije (1-1) deed hij een uur mee.

Kraaijeveld is echter niet het enige talent in de jeugdopleiding van Feyenoord, wil Te Kloese benadrukken. “We hebben zeker talentvolle spelers in de jeugdopleiding. En ik vind het ook erg leuk dat de trainer dat soort spelers de kans geeft.”

“Gisteren (zaterdag, red.) stond Givairo Read bijvoorbeeld in de basis en kreeg Zechiël z’n kans. Ook tegen Almere viel hij goed in. En door Jong Oranje kan hij zich ook weer een beetje in de picture spelen. Dat is voor ons echt van waarde. Gewoon hele goede spelers.”