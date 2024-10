Denemarken stelt definitieve opvolger van succestrainer Kasper Hjulmand aan

De Deense voetbalbond DBU heeft een definitieve opvolger voor Kasper Hjulmand gevonden. Brian Riemer zal Herrelandsholdetnaar het WK 2026 moeten loodsen. De oefenmeester heeft een contract tot en met het einde van dat toernooi getekend.

Hjulmand stond tussen 2020 en medio 2024 aan het roer bij Denemarken. De keuzeheer leidde de Scandinaviërs op het EK in 2021 naar de halve finale, waarin Engeland nipt te sterk bleek. Op het afgelopen EK plaatste Denemarken zich voor de achtste finales na drie gelijke spelen in de groepsfase.

Denemarken moest in die ronde zijn meerdere erkennen in gastland Duitsland, dat met het nodige fortuin aan het langste eind trok (2-0). Na afloop van dat toernooi nam Hjulmand afscheid. Morten Wieghorst en later Lars Knudsen namen daarna de rol van interim-bondscoach op zich.

Met Riemer heeft Denemarken nu een bondscoach voor de langere termijn aangesteld. De 46-jarige trainer vergaarde in de Benelux vooral bekendheid als hoofdtrainer van Anderlecht, dat hij tussen december 2022 en september dit jaar onder zijn hoede had.

In zijn eerste (halve) seizoen zat er niet meer in dan een elfde plaats voor het kwakkelende Anderlecht. Wel bereikte Paars-Wit dat seizoen de kwartfinale van de Conference League, waarin AZ na strafschoppen te sterk bleek.

Vorig seizoen liep het met een uiteindelijke derde plaats een stuk soepeler voor Anderlecht. Daarmee plaatsten de Brusselaars, die tegenwoordig geleid worden door David Hubert, zich voor de play-offs van de Europa League.

Anderlecht gaf Riemer al met al een onvoldoende en nam daarom afscheid van de Deen, die nu alsnog een fraaie baan te pakken heeft. Knudsen, Wieghorst en voormalig Liverpool-verdediger Daniel Agger blijven aan als assistenten.

Riemer was tussen 2009 en 2018 actief bij FC Kopenhagen, waar hij diverse jeugdteams trainde. Ook was hij tussen 2012 en 2015 assistent-trainer bij het eerste elftal, dat geleid werd door Thomas Frank. Laatstgenoemde werd in 2018 manager van Brentford en nam Riemer mee als assistent.