Denemarken is koppositie in Nations League kwijt aan Spanje na misser Kasper Schmeichel

Denemarken is de koppositie in groep 4 van de A-poule in de Nations League kwijt. Het Scandinavische land hield Europees kampioen Spanje zaterdagavond lang in bedwang in Murcia, maar verloor alsnog met 1-0. Spanje is de nieuwe koploper met zeven punten uit drie duels. Denemarken volgt op een punt.

Beide landen toonden direct hun aanvallende intenties. Christian Eriksen stuurde Kasper Dolberg weg, al stuitte de voormalig Ajacied op doelman David Raya. Aan de andere kant leek Spanje een penalty te hebben na een overtreding op Alvaro Morata. De bal werd echter net buiten de zestien neergelegd voor een vrije trap, die werd overgeschoten door Alejandro Grimaldo.

Spanje trok het initiatief naar zich toe en werd gevaarlijk via Morata en Lamine Yamal. De vleugelaanvaller van FC Barcelona had een minuut voor rust dé kans op de 1-0. Yamal ging alleen af op de Deense doelman Kasper Schmeichel, maar was niet koel genoeg en schoot ruim naast in kansrijke positie. Geen doelpunten dus halverwege in Murcia.

Ook na rust moest Denemarken alle zeilen bijzetten om de Spaanse storm te doen luwen. Morata probeerde het met een stiftje, maar het was niet voldoende om Schmeichel te verschalken. De Denen trokken zich steeds meer terug op eigen helft en waren duidelijk tevreden met een punt.

Ruim een kwartier voor het einde was het einde oefening voor Eriksen en Dolberg. De aanvallende middenvelder en de spits werden afgelost door Gustav Isaksen en Yussuf Poulsen. Enkele minuten later wist Spanje dan alsnog de langverwachte en bevrijdende 1-0 te maken.

Een afgeslagen voorzet kwam terecht bij Martín Zubimendi, die niet nadacht en uithaalde. Het was geen hard schot, maar desondanks verdween de bal via Schmeichel, die mistaste, in het Deense doel: 1-0. De opluchting was uiteraard groot in het Spaanse kamp.

In de slotfase was het geknakte Denemarken niet meer bij machte om de nederlaag af te wenden. Eriksen en consorten krijgen op 15 november kans op revanche. Spanje komt die dag op bezoek in het Parken Stadion in Kopenhagen.