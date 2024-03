Demirbay schittert met ‘valse’ hattrick voor overtuigend Galatasaray: 6-2

Galatasaray heeft een zeer overtuigende zege geboekt in de Süper Lig. In eigen huis was de ploeg van trainer Okan Buruk veel te sterk voor Çaykur Rizespor: 6-2. Kerem Demirbay was met een ‘valse’ hattrick de grote man aan de kant van Galatasaray, terwijl ook Mauro Icardi, Lucas Torreira en Derrick Köhn tot scoren kwamen. De voorsprong van de koploper op nummer twee Fenerbahçe loopt zodoende tijdelijk op tot vijf punten.

Galatasaray - Çaykur Rizespor 6-2

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd, want na negen speelminuten opende ex-Willem II'er Köhn al de score. De voorsprong werd na een halfuur spelen verdubbeld dankzij Torreira, die uit de rebound, na een redding van doelman Gökhan Akkan, van dichtbij binnenschoot: 2-0.

Casper Hojer leek met de 2-1 nog even de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar nog voor het rustsignaal sloeg Demirbay tweemaal toe. Zijn eerste treffer was van grote schoonheid en van buiten de zestien na een breedtepassje van Dries Mertens, terwijl hij ook de 4-1 uit een raak schot van buiten het strafschopgebied noteerde.

Enkele minuten na de 4-2 van Ibrahim Olawoyin herstelde Galatasaray de marge van drie doelpunten. Opnieuw scoorde Demirbay, ditmaal uit een strafschop: 5-2. Het slotakkoord werd in de 85ste minuut gegeven door Icardi, die scoorde op aangeven van Tetê: 6-2.

