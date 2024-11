Degradatie dreigt voor zevenvoudig Frans kampioen Olympique Lyon door grote financiële problemen

Het voortbestaan van Olympique Lyon hangt aan een zijden draadje. De zevenvoudig Frans kampioen is door de DNGC, de financiële waakhond van de Franse clubs, beboet met een voorwaardelijke degradatie, een salarisplafond en een winters transferverbod. Als de erbarmelijke financiële situatie niet snel verbetert, volgt een uitzetting naar de tweede Franse divisie.

Dat heeft de Direction Nationale du Contrôle de Gestion, de DNGC dus, vrijdag bepaald. Als de forse schulden niet voor het seizoen zijn afbetaald, volgt een verplichte degradatie naar het tweede niveau.

Die schulden zijn behoorlijk. Onlangs maakte de Franse club in een persbericht bekend dat het met een schuld van 505,1 miljoen euro kampt. Lyon werd niet als enige Franse ploeg gestraft door de DNGC. Ook Le Havre (Ligue 1) en FC Martigues (Ligue 2) krijgen een transferverbod.

Martigues heeft bovendien, net als Lyon, een voorwaardelijke degradatie - in hun geval dus naar het derde niveau - gekregen. Tussen 2002 en 2008 kende de club de gloriejaren. In zeven opeenvolgende jaren werd de landstitel veroverd. In het seizoen 2009/2010 reikte de ploeg tot de halve finales van de Champions League.

Eigenaar John Textor was eerder nog optimistisch gestemd over zijn meeting met het Franse bestuursorgaan. Tevergeefs, bleek. Textor is voorzitter van het bedrijf Eagle Football Holdings Limited, dat ook Botafogo, RWD Molenbeek en 45 procent van Crystal Palace in handen heeft.

De Amerikaanse zakenman zou richting de DNGC naar verluidt hebben uitgesproken dat hij aandelen en spelers van die clubs zou kunnen verkopen. Briljantjes Rayan Cherki (21) en Malick Fofana (19) vertegenwoordigen vermoedelijk de meeste waarde in de selectie van les Gones.

Verkopen aankomende winter zijn namelijk wel toegstaan, inkomende transfers zijn dat dus niet. De club, waar Nicolás Tagliafico onder contract staat en die ooit geleid werd door PSV-trainer Peter Bosz, bezet momenteel de vijfde plek in de Ligue 1.