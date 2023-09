Defensieve problemen stapelen zich op voor Ten Hag en United

Vrijdag, 29 september 2023 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op Lisandro Martínez, zo meldt Manchester United vrijdagmiddag. De verdediger heeft een breukje in zijn voet en ligt er waarschijnlijk enkele maanden uit. Martínez mist daardoor onder meer de stadsderby tegen Manchester City en een groot deel van de Champions League-groepsfase.

De blessure van Martínez is een fikse aderlating voor Ten Hag, daar de in Haaksbergen geboren oefenmeester al meerdere defensieve krachten in de lappenmand heeft zitten. Onder meer Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia en Luke Shaw zijn al een tijdje niet inzetbaar bij the Mancunians. Met het langdurig wegvallen van Martínez worden de defensieve zorgen dus flink vergroot.

Martínez liep de blessure al in april op, maar kreeg in de competitiewedstrijd tegen Arsenal een terugval en kwam sindsdien alleen nog in actie tegen Brighton & Hove Albion en Bayern München. De afgelopen twee duels moest hij al vanaf de kant toekijken. Het is niet bekend hoe lang het herstel exact gaat duren. United spreek over een 'langere periode'.

Ook door de naam van Sergio Reguilon gaat een streep voor het duel met Crystal Palace zaterdag. De Spanjaard heeft een lichte blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Burnley. Het duel met Palace betekent de tweede ontmoeting in een paar dagen tijd. Afgelopen dinsdag bleek de equipe van Ten Hag in de strijd om de EFL Cup met 3-0 te sterk voor de Londenaren.