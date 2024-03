Deelname EK allerminst zeker na duel met Schotland: ‘Licht staat op oranje’

Ronald Koeman moet in de komende maanden zijn definitieve EK-selectie in kaart brengen. De bondscoach van Oranje mag tot zijn eigen ongenoegen slechts 23 spelers selecteren en heeft heel wat lastige knopen door te hakken.

Mike Verweij en Valentijn Driessen verwachten dat Koeman 20 plekken in zijn EK-selectie al heeft ingevuld. De keuzeheer kijkt als eerst naar kwaliteit, maar laat ook fitheid en de houding in de groep zwaar meewegen in zijn keuzes.

In de defensie lijken Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Nathan Aké (Manchester City), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilinschy Hartman (Feyenoord) en Daley Blind (Girona) volgens de journalisten van De Telegraaf zeker van deelname aan het EK. Dat geldt ook voor de Inter-verdedigers Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

Sven Botman moet door een kruisbandblessure sowieso een streep zetten door het eindtoernooi in Duitsland. Micky van de Ven presteerde meer dan uitstekend bij Tottenham Hotspur, maar liep recent opnieuw een hamstringblessure op. Hierdoor heeft de 22-jarige centrumverdediger zich de afgelopen twee interlandperiodes niet kunnen tonen aan Koeman.

Jeremie Frimpong is volgens Verweij en Driessen ook nog altijd een twijfelgeval. Na zijn mindere optreden tegen Schotland afgelopen vrijdag is bij hem ‘het licht weer op oranje’ gegaan. Frimpong kreeg voor het eerst een kans in de basis, maar oogde onwennig in de 4-3-3-formatie van Koeman.

Dinsdag koos de bondscoach tegen Duitsland voor een 5-3-2-opstelling. Het was een ideale wedstrijd voor Frimpong geweest om zich te laten zien als wingback in een systeem met drie centrale verdedigers, echter gaf Koeman in dit oefenduel de voorkeur aan Dumfries. Frimpong bleef uiteindelijk negentig minuten op de bank.

Waar hij bij Oranje momenteel fungeert als back-up van Dumfries, is Frimpong bij Bayer Leverkusen een van de revelaties. Die Werkself gaat fier aan kop in de Bundesliga. Frimpong toont vooral in aanvallend opzicht zijn waarde: in 33 officiële duels was hij dit seizoen al goed voor 11 goals en evenzoveel assists.



